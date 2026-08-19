Người đàn ông bật khóc khi nhận lại ba lô chứa tiền phúng điếu con trai

Ngày 19/8, Công an xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị cho biết đã phối hợp trao trả tài sản cho người dân đánh rơi.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 14/8, ông Hồ Văn Chương (38 tuổi) và ông Hồ Văn Vân (47 tuổi), cùng trú tại thôn Coóc, xã Hướng Phùng, đi làm về đã phát hiện một ba lô nằm bên đường.

Ông Hòa nhận lại chiếc ba lô đánh rơi (Ảnh: Công an xã Hướng Phùng).

Qua kiểm tra, hai người đàn ông phát hiện bên trong ba lô có 24,9 triệu đồng tiền mặt cùng một số tài sản, đồ dùng cá nhân, nên chủ động trình báo Công an xã Hướng Phùng.

Đơn vị công an đã thông báo và xác minh thông tin, tìm chủ nhân chiếc ba lô.

Ngày 15/8, ông Hồ Văn Hòa (72 tuổi), trú tại thôn Hướng Linh, xã Hướng Phùng, đã đến công an xã trình báo về việc đánh rơi tài sản. Sau khi xác minh, Công an xã Hướng Phùng xác định ông Hòa chính là chủ nhân của chiếc ba lô nói trên và thực hiện thủ tục bàn giao theo quy định.

Ông Hòa cho biết khi phát hiện đánh rơi ba lô, ông rất lo lắng, tự trách bản thân, rất may có người nhặt được và trả lại. Nhận tài sản, ông Hòa rất xúc động, không kìm được nước mắt.

Theo ông Hòa, con trai ông không may qua đời. Sau khi tổ chức đám tang, ông gom tiền phúng điếu và số tiền dành dụm được bỏ vào trong ba lô. Vì nhà cửa không đảm bảo an toàn, đi đâu ông Hòa cũng mang ba lô theo, tuy nhiên khi đi đường vô tình lại đánh rơi.

Người đàn ông này đã viết thư cảm ơn lực lượng công an cũng như người dân đã giúp đỡ mình tìm lại tài sản.