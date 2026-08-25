Người đàn ông 62 tuổi ở Thanh Hóa mất tích khi đi đánh cá

Tối 25/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, khoảng 12h45 cùng ngày, ông H. trong lúc đi đánh cá qua khu vực cầu Ông Sa (thuộc thôn 10 Ngọc Lĩnh, phường Tân Dân) không may bị ngã xuống sông, mất tích.

Hiện trường nơi tìm kiếm ông H. (Ảnh: Cao Hường).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương huy động 6 cán bộ, chiến sĩ cùng xe chở phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp với lực lượng địa phương triển khai tìm kiếm, cứu nạn.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.