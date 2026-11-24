Sáng 24/11, sau khi xảy ra vụ nổ lớn tại phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương di dời, bố trí nơi tạm cư cho người dân sống trong khu vực nguy hiểm quanh hiện trường (Ảnh: Thành Đông).

Khu vực xảy ra vụ nổ nằm tại dãy tập thể có hai mặt giáp phố Nguyễn Văn Tuyết và sân tập thể E4. Ghi nhận tại phía sân tập thể E4, nhiều căn hộ và khu vực xung quanh cũng bị ảnh hưởng, hư hỏng.

Ngay sau khi có chỉ đạo của thành phố, lực lượng công an phường phối hợp với tổ dân phố nhanh chóng triển khai việc thông báo, vận động các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng di chuyển đến nơi an toàn (Ảnh: Thành Đông).

Các cán bộ trực tiếp đến từng nhà, hướng dẫn người dân thu xếp đồ đạc cần thiết, đồng thời nhắc nhở không ở lại trong các căn hộ để tránh những rủi ro có thể phát sinh do kết cấu công trình bị ảnh hưởng sau vụ nổ (Ảnh: Thành Đông).

Bà Hoa (ở phòng E4.301), khoảng gần 8h, khi đang thắp hương trong nhà, bà bất ngờ nghe tiếng nổ lớn khiến căn hộ rung chuyển. "Lúc đó tôi chỉ biết chạy thật nhanh xuống dưới, không kịp nghĩ gì nhiều. Khi ra đến nơi, nhìn cảnh tượng trước mắt mà tôi vẫn chưa hết bàng hoàng", bà Hoa chia sẻ.

Sau khi nhận được thông báo di dời để đảm bảo an toàn, bà trở về căn hộ thu xếp một số giấy tờ và vật dụng cá nhân quan trọng. Bà chỉ mang theo sổ đỏ, căn cước và thẻ xe buýt trước khi rời khỏi khu tập thể (Ảnh: Thành Đông).

Bà Trần Thị Thuận (SN 1945, sống tại phòng E4.109) một mình sống trong căn hộ sau khi nghỉ hưu. Thời điểm xảy ra vụ nổ, bà đang đứng ở phòng khách thì bất ngờ nghe tiếng động lớn, cửa kính trong nhà vỡ tung. May mắn, bà không ở trong khu vực bếp nên tránh được những mảnh kính văng.

Ban đầu, bà chưa xác định được vụ nổ xảy ra ở vị trí nào, chỉ đến khi nhận thấy cửa nhà hàng xóm cũng bị ảnh hưởng mới biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sau tiếng nổ, bà vô cùng hoảng sợ. Khi gia đình biết tin, mọi người lập tức yêu cầu bà rời khỏi căn hộ để đảm bảo an toàn. Chị gái bà sau đó đến đón về nhà (Ảnh: Thành Đông).

Việc phải rời khỏi nơi ở đột ngột khiến bà không có nhiều thời gian chuẩn bị. Bà Thuận chỉ kịp mang theo vài bộ quần áo còn đồ đạc, tài sản trong nhà đều để lại. Với bà lúc này, điều quan trọng nhất là rời khỏi khu vực nguy hiểm và đảm bảo an toàn tính mạng (Ảnh: Thành Đông).

Căn hộ của bà Thuận nằm sát khu vực xảy ra vụ nổ, chịu ảnh hưởng nặng nề từ sức ép vụ nổ. Bên trong nhà, nhiều đồ đạc bị xô lệch, hư hỏng, cửa kính vỡ vụn, các vật dụng sinh hoạt vương vãi khắp nơi (Ảnh: Thành Đông).

Trong lúc người lớn tất bật thu xếp hành lý, một số em nhỏ cũng tham gia hỗ trợ gia đình mang theo những đồ dùng, vật nuôi khi rời khỏi khu tập thể (Ảnh: Hải Long).

Bà Nguyễn Thị Hoà tỏ ra lo lắng khi đột ngột phải di tản sau khi nhận được thông báo của cơ quan chức năng. "Nhà tôi có 5 người, sáng nay có 3 người đi làm, 2 người nhà nhưng cũng may mắn không bị thương sau vụ nổ. Khu tập thể bị ảnh hưởng nặng nên dân được yêu cầu sơ tán. Tôi cũng lo lắm, đành rời đi để đảm bảo an toàn trước tiên. Giờ chỉ kịp mang một ít áo quần và giấy tờ đi trước", bà Hoà cho biết (Ảnh: Hải Long).

Em K.A, sống trong căn nhà đối diện địa điểm xảy ra vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết, vẫn nhớ rõ khoảnh khắc tiếng nổ bất ngờ vang lên vào khoảng 8h. Thời điểm đó, em đang ngủ trong phòng riêng, cửa sổ hướng về phía căn nhà phát nổ. Tiếng động lớn khiến em choàng tỉnh, chứng kiến nhiều đồ đạc trong phòng bị sức ép hất đổ, cửa kính vỡ, kệ sách và bàn ghế xô lệch.

"Em tỉnh dậy thì thấy đồ đạc không còn nguyên vị trí, kính vỡ khắp nơi. May mắn lúc đó em nằm trên giường, cách xa cửa sổ nên không bị thương", K.A kể lại (Ảnh: Hải Long).

Đến 12h, khu tập thể cũ vẫn được lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác khắc phục hậu quả và đảm bảo an toàn. Người dân được yêu cầu tạm thời rời khỏi nhà, di chuyển đến nơi ở do cơ quan chức năng bố trí tại phường Long Biên (Hà Nội), chờ thông báo tiếp theo về việc trở lại khu tập thể (Ảnh: Hải Long).

Vị trí hiện trường vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết (Ảnh: Google Maps)