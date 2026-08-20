Người dân khốn khổ, chật vật đi trên đoạn đường chi chít "ổ voi"

Đường Lê Văn Hưu (phường Thống Nhất, Gia Lai) dài 1,8km nhưng nhiều năm qua đã xuống cấp nghiêm trọng, chi chít ổ voi, ổ gà. Mỗi khi mưa lớn, nước nhấn chìm mặt đường, che khuất "ổ voi, ổ gà" khiến không ít người bị ngã.

Anh Hoàng Văn Hổ (tổ dân phố 7, phường Thống Nhất) cho biết mưa lớn, nước ngập che kín mặt đường khiến người tham gia giao thông rất khó nhận biết vị trí các "ổ voi, ổ gà". Không ít lần anh chứng kiến người đi đường bị ngã do lao vào hố sâu bị nước che khuất.

Mỗi khi mưa lớn, nước nhấn chìm mặt đường Lê Văn Hưu khiến nhiều người bị ngã do lao trúng "ổ voi, ổ gà" (Ảnh: Phạm Hoàng).

"Người dân nhiều lần kiến nghị nhưng cứ sửa chữa được một thời gian lại hư hỏng, không thể khắc phục dứt điểm”, anh Hổ nói.

Theo anh Hổ, một trong những nguyên nhân khiến tuyến đường nhanh xuống cấp là không có hệ thống thoát nước. Do đó, mỗi khi mưa lớn, nước đọng trên mặt đường, có đoạn ngập như sông.

Anh Võ Văn Chiến (phường Thống Nhất) cho biết nhiều "ổ gà" trên tuyến đường Lê Văn Hưu đã trở thành những hố sâu. Khi trời mưa, nước phủ kín mặt đường, người điều khiển xe máy khó xác định độ sâu, vị trí các hố, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Người dân chật vật lưu thông trên đường Lê Văn Hưu (Ảnh: Phạm Hoàng).

Ông Trần Đại Trí, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thống Nhất, cho biết hàng năm địa phương đều bố trí kinh phí để duy tu, sửa chữa một số đoạn. Trong năm 2026, địa phương đã bố trí 600 triệu đồng để sửa chữa đường Lê Văn Hưu.

Theo ông Trí, về lâu dài phường đang xây dựng phương án đầu tư nâng cấp toàn tuyến trong giai đoạn 2026-2030. Tuy nhiên, việc đầu tư một tuyến đường đồng bộ cần nguồn kinh phí rất lớn, trong khi nguồn lực địa phương còn hạn chế. Trước mắt địa phương sẽ duy tu, sửa chữa để bảo đảm việc đi lại của người dân.

Không chỉ đường Lê Văn Hưu, một số tuyến ở khu vực Tây Gia Lai như Hàn Thuyên (xã Biển Hồ), Nguyễn Tuân, Âu Cơ và Nguyễn Bá Lại (phường An Phú) cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Tại đường Nguyễn Bá Lại sau những cơn mưa đầu mùa, mặt đường xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều đoạn bê tông nhựa bong tróc hoàn toàn, để lộ lớp đá cấp phối bên dưới. Nhiều đoạn, "ổ gà, ổ voi" xuất hiện dày đặc, có hố sâu 30-40cm nằm chắn ngang mặt đường.

Để tránh các hố sâu, người điều khiển xe máy và ô tô phải liên tục đánh lái sang hai bên. Việc này gây khó khăn khi lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ va chạm, nhất là khi có phương tiện đi ngược chiều.

Mặt đường Nguyễn Bá Lại bong tróc, chi chít "ổ gà, ổ voi" (Ảnh: Phạm Hoàng).

Trước nhà ông Chu Quốc Long (tổ dân phố 8, phường An Phú) có đoạn đường nham nhở với nhiều "ổ voi, ổ gà". Theo ông Long, tình trạng này xuất hiện hơn một năm và ngày càng nghiêm trọng.

“Có hố rộng như cái ao nằm chắn ngang mặt đường. Nguy hiểm nhất là vào mùa mưa, nước đọng thành những vũng lớn, người đi đường không biết đâu là hố sâu nên rất dễ xảy ra tai nạn. Bà con mong các cấp, ngành sớm đầu tư nâng cấp tuyến đường, xây dựng hệ thống thoát nước bài bản và có giải pháp hạn chế xe tải trọng lớn lưu thông để đảm bảo an toàn giao thông”, ông Long kiến nghị.

Bà Hoàng Thị Minh Bình, Chủ tịch UBND phường An Phú, cho biết nhiều tuyến đường ở địa phương chưa được đầu tư đồng bộ và hầu hết không có hệ thống rãnh thoát nước hai bên. Mỗi khi mưa lớn, nước đọng trên mặt đường khiến các tuyến đường xuống cấp, hư hỏng nhanh.

Theo bà Bình, với những điểm sạt lở, hư hỏng nặng ảnh hưởng việc đi lại, phường vận động tổ dân phố xã hội hóa, đóng góp xà bần để san lấp tạm thời, tạo điều kiện cho người dân lưu thông.

"Đường Nguyễn Tuân và Nguyễn Bá Lại đã được phường bố trí nguồn vốn sửa chữa trong năm 2026. Các tuyến đường còn lại, địa phương xây dựng kế hoạch để sửa chữa trong những năm tiếp theo", bà Bình thông tin.