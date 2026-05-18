Người dân Đồng Nai phấn khởi khi đi Vũng Tàu chỉ còn khoảng 1 giờ

Khoảng 18h ngày 18/5, UBND thành phố Đồng Nai phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức thông xe 16km còn lại của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Với việc đưa đoạn tuyến này vào khai thác, toàn bộ cao tốc dài 54km kết nối trung tâm thành phố Đồng Nai với Vũng Tàu đã chính thức thông xe.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đưa vào vận hành giúp người dân có thêm lựa chọn di chuyển giữa thành phố Đồng Nai và Vũng Tàu, đồng thời góp phần giảm áp lực giao thông trên quốc lộ 51. Nhiều người dân và doanh nghiệp tại TPHCM, Đồng Nai bày tỏ phấn khởi sau nhiều năm thường xuyên đối mặt tình trạng ùn tắc trên tuyến quốc lộ này.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chính thức thông xe vào khoảng 18h tối 18/5 (Ảnh: Phú Việt).

Anh Nguyễn Văn Lâm (ngụ phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai) cho biết, việc thông xe toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là tin vui với người dân địa phương. Theo anh Lâm, từ nay người dân Đồng Nai đi Vũng Tàu sẽ nhanh và thuận tiện hơn, tránh được tình trạng ùn tắc kéo dài trên quốc lộ 51.

“Quốc lộ 51 kết nối Đồng Nai với hệ thống cảng biển và các khu công nghiệp nên mỗi ngày có lượng phương tiện rất lớn lưu thông, mặt đường thường xuyên xuống cấp. Nay có thêm tuyến cao tốc, việc đi lại sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Tôi cũng mong các hạng mục còn lại sớm hoàn thiện để người dân TPHCM có thể kết nối trực tiếp từ cao tốc TPHCM - Long Thành sang tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu”, anh Lâm chia sẻ.

Sáng cùng ngày, Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã chấp thuận nghiệm thu có điều kiện đoạn 16km thuộc dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cho phép đưa vào khai thác từ 17h ngày 18/5.

Theo cơ quan thường trực Hội đồng, các hạng mục trên tuyến chính và nút giao Võ Nguyên Giáp cơ bản đã hoàn thành, được thi công đúng theo thiết kế được phê duyệt.

Một số hạng mục hoàn thiện vẫn đang được triển khai nhưng không ảnh hưởng đến việc khai thác tuyến chính. Kết quả kiểm định chất lượng do đơn vị tư vấn thực hiện cho thấy các kết cấu công trình cơ bản đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Báo cáo kiểm định ngày 16/5 của Công ty Cổ phần Xây dựng VNC cũng xác nhận chất lượng công trình đảm bảo yêu cầu.

Trong giai đoạn khai thác tạm, tuyến cao tốc chỉ cho phép ô tô dưới 9 chỗ lưu thông, với tốc độ tối đa 80km/h và tối thiểu 60km/h.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54km, vốn đầu tư khoảng 17.800 tỷ đồng, gồm ba dự án thành phần. Tuyến đường khi hoàn thành được kỳ vọng giảm tải cho quốc lộ 51 và rút ngắn thời gian đi từ TPHCM đến Vũng Tàu còn khoảng 70 phút.