Người dân bắt kỳ đà hoa quý hiếm nặng 6,5kg bàn giao kiểm lâm ở Tây Ninh

Ngày 3/6, Hạt Kiểm lâm Khu vực IV (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận cá thể kỳ đà hoa từ chính quyền địa phương và người dân xã Hậu Thạnh.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 1/6, anh Nguyễn Văn Thành Tài (ngụ ấp Hòa Hưng, xã Hậu Thạnh) phát hiện một con kỳ đà hoa xuất hiện phía sau nhà mình. Nhận thấy đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, anh Tài chủ động trình báo và giao nộp cho Công an xã Hậu Thạnh.

Con kỳ đà hoa được anh Tài bắt được (Ảnh: M.H.).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hậu Thạnh phối hợp với Phòng Kinh tế UBND xã tiến hành các thủ tục cần thiết, bàn giao con kỳ đà hoa cho Hạt Kiểm lâm Khu vực IV để chăm sóc, xử lý.

Cá thể kỳ đà hoa có trọng lượng khoảng 6,5kg. Đây là loài kỳ đà hoa (tên khoa học: Varanus Salvator), thuộc nhóm IIB - động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Lực lượng kiểm lâm đã thực hiện các thủ tục quản lý, chăm sóc nhằm đảm bảo tình trạng sức khỏe tốt nhất cho cá thể động vật trước khi xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng kiểm lâm tiếp nhận con kỳ đà hoa (Ảnh: M.H.).

Công an xã Hậu Thạnh cho biết, người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã không chỉ góp phần bảo tồn các loài động vật quý hiếm mà còn thể hiện trách nhiệm của mỗi công dân trong công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Theo đại diện Hạt Kiểm lâm Khu vực IV, thời gian qua nhiều loài động vật hoang dã đối mặt với nguy cơ suy giảm số lượng do tình trạng săn bắt và mua bán trái phép.

Qua vụ việc này, cơ quan chức năng khuyến nghị người dân khi phát hiện động vật hoang dã xuất hiện trong khu dân cư, hoặc chứng kiến các hành vi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời tiếp nhận, bảo vệ và thả về môi trường tự nhiên.