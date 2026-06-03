Ngày 3/6, lãnh đạo UBND xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng xác nhận khu vực bờ biển nơi xuất hiện “cá lạ” như trong clip trên mạng xã hội, thuộc địa bàn xã Duy Hải cũ (nay là xã Duy Nghĩa).

Theo lãnh đạo UBND xã Duy Nghĩa, con cá này nhiều khả năng là cá nhám voi (ngư dân địa phương thường gọi là cá ông sứa). Đây không phải lần đầu loài cá này xuất hiện gần bờ biển Duy Nghĩa.

Ngư dân quay cận cảnh “cá lạ” dài 6m xuất hiện gần bờ biển (Video: Vĩnh Cửu).

Trước đó, tài khoản “Vĩnh Cửu” đăng tải video ghi lại cảnh con cá kích thước lớn bơi gần bờ biển khu vực Cửa Đại. Chủ tài khoản cho biết đã quay được hình ảnh này vào sáng 2/6 khi đang đi biển.

Theo người quay clip, con cá nhám voi dài khoảng 6m, thân lớn. Đây là loài cá có tập tính hiền lành, không gây nguy hiểm cho con người. “Cá nhám voi vẫn thỉnh thoảng xuất hiện ở vùng biển này nhưng rất khó ghi lại hình ảnh cận cảnh. Hôm qua nước biển đẹp nên tôi may mắn quay được video rõ nét”, chủ tài khoản chia sẻ.

Cá nhám voi thường xuất hiện theo mùa khi nguồn thức ăn dồi dào. Loài cá này chủ yếu ăn sinh vật phù du và cá nhỏ, bơi chậm và không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với con người.