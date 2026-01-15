“Ngọn lửa Diên Hồng" được thắp sáng ngay từ giai đoạn chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Quang Huân, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, cho rằng dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đã qua nhiều vòng lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của đảng viên và nhân dân. Các ý kiến góp ý được Tiểu ban Văn kiện tiếp thu nghiêm túc và cầu thị thể hiện qua nội dung của các bản dự thảo sau cập nhật hơn so với các dự thảo trước.

“Đó là “Ngọn lửa Diên Hồng” thời xưa đang được thắp sáng ngay từ giai đoạn chuẩn bị Đại hội. Tôi tin rằng tinh thần ấy không chỉ đưa “ý Đảng, lòng Dân” vào dự thảo Văn kiện mà còn là tạo ra một kỳ Đại hội sôi động, cởi mở, đoàn kết, sáng tạo để đưa đất nước phát triển, đạt hai mục tiêu chiến lược 100 năm mà Đảng ta đã đề ra”, ông Huân tin tưởng.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Huân (Ảnh: Hà Dương).

Những kỳ vọng của vị Đại biểu Quốc hội

Ông Huân tin tưởng Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục khẳng định rõ tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới dựa trên những bài học kinh nghiệm 40 năm đổi mới, những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, tình hình thực tế triển khai các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị mới ban hành thời gian qua như Nghị quyết 57, 59, 66, 68, 70, 72 và gần đây nhất là Nghị quyết 79/NQ-TW.

Gắn với bối cảnh, tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh, phức tạp, theo ông Huân, chắc chắn Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách lớn, chưa từng có tiền lệ và phù hợp với định hướng mới của Đảng.

“Tôi cũng kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, các Ủy viên Trung ương đủ tâm, đủ tầm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của đất nước và nhân dân để cùng nhau đoàn kết, đưa đất nước phát triển nhanh, xanh và đạt 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) toàn cầu mà nước ta đã ký cam kết với Liên Hợp Quốc”, ông Huân bày tỏ.

Trong các nội dung của văn kiện, ông Huân quan tâm nhiều nhất tới vấn đề phát triển kinh tế gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải cách thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và phát triển con người, nhất là giáo dục - đào tạo và khoa học công nghệ.

Trong khuôn khổ nhiệm vụ bảo vệ Đại hội XIV của Đảng, các đơn vị thuộc Bộ Công an đã tổ chức duyệt đội ngũ và diễu hành phương tiện, biểu dương lực lượng (Ảnh: Mạnh Quân).

Là một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực cấp thoát nước, môi trường và hạ tầng, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Huân mong muốn trong 5 năm tới, Đảng và Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường minh bạch, thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp; chú trọng phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy doanh nghiệp Nhà nước nhanh chóng vươn ra thế giới theo tinh thần Nghị quyết 79 nhưng cũng cần chú trọng đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68/NQ-TW.

Song song với đó, ông Huân mong muốn phải đầu tư mạnh mẽ hơn cho giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, phát triển văn hóa Việt Nam ra thế giới. Cần có những giải pháp quyết liệt, hiệu quả hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gắn với kiểm soát quyền lực và nâng cao trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức.

Đặt môi trường vào trung tâm chính là đặt con người vào trung tâm của mọi quyết sách phát triển

Tiến sĩ Tô Văn Trường, nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, nhận định một điểm mới có ý nghĩa đặc biệt trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng là lần đầu tiên xác định: phát triển kinh tế, bảo đảm tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường là những nhiệm vụ trung tâm, gắn bó chặt chẽ với nhau.

Sự bổ sung này không chỉ mang tính kỹ thuật về câu chữ, mà phản ánh một bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển: từ tăng trưởng đơn thuần sang phát triển bền vững, hài hòa và dài hạn. Trong bối cảnh thiên tai cực đoan gia tăng và hệ sinh thái suy thoái, đây là lựa chọn “đúng, trúng và cấp thiết”, theo ông Trường.

Vị chuyên gia môi trường khẳng định thực tiễn cho thấy, môi trường đang chịu sức ép lớn từ cả tự nhiên lẫn con người. Mưa lớn bất thường gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều đô thị lớn. Lũ quét, sạt lở đất liên tiếp xảy ra ở miền núi. Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận ngập lụt không chỉ do mưa. Nguyên nhân sâu xa nằm ở sự “lỗi nhịp” giữa tốc độ đô thị hóa và hạ tầng tiêu thoát. Không gian thoát lũ bị thu hẹp, kênh rạch bị san lấp, tạo ra những “vùng rủi ro mới” ngay giữa thành phố.

Trong khi đó, các dòng sông ngày càng bị thu hẹp, ô nhiễm, thậm chí “chết lâm sàng”. Việc vận hành hồ chứa thủy điện, thủy lợi vẫn còn nhiều bất cập. Mâu thuẫn giữa mục tiêu phát điện (tích nước) và phòng chống lũ (xả nước) càng trở nên gay gắt trong bối cảnh thời tiết dị thường. Quy trình vận hành cũ đang tỏ ra lạc hậu trước diễn biến khó lường của biến đổi khí hậu, khiến người dân hạ du phải gánh chịu rủi ro kép: vừa thiên tai, vừa nhân tai.

Đó là chưa kể ô nhiễm không khí tại Hà Nội và TPHCM nhiều thời điểm vượt ngưỡng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Báo cáo y tế chỉ ra chi phí điều trị các bệnh liên quan ô nhiễm không khí đang gia tăng, gián tiếp làm giảm năng suất lao động và chất lượng sống, theo Tiến sĩ Trường.

Những hiện tượng đó cho thấy, môi trường đã trở thành yếu tố quyết định đến chất lượng tăng trưởng và an ninh con người, không còn là “hệ quả phụ” cần khắc phục sau.

Thủ đô Hà Nội nhìn từ trên cao (Ảnh: Hữu Nghị).

Ông Trường nhận định việc dự thảo văn kiện Đại hội XIV xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trung tâm mang nhiều tầng ý nghĩa. Trước hết khẳng định dứt khoát rằng phát triển kinh tế không thể đánh đổi bằng môi trường. Môi trường phải song hành, thậm chí dẫn dắt định hướng phát triển. Mọi quyết sách kinh tế - xã hội cần được soi chiếu nghiêm túc dưới “lăng kính” môi trường.

Điều này cũng phù hợp với xu thế quốc tế, chuyển từ mô hình “nâu” sang kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Đây là cam kết trách nhiệm toàn cầu và là cách bảo vệ lợi ích lâu dài của quốc gia.

Khi mức sống tăng lên, thước đo của hạnh phúc không chỉ là thu nhập mà là không gian xanh, không khí sạch và nguồn nước an toàn. Bước chuyển này buộc doanh nghiệp và địa phương phải sáng tạo thay vì dựa vào khai thác tài nguyên và lao động giá rẻ.

Chuyên gia Tô Văn Trường khẳng định đưa bảo vệ môi trường trở thành nhiệm vụ trung tâm là một bước tiến tư duy chiến lược. Tuy nhiên, chủ trương này chỉ có giá trị khi được cụ thể hóa bằng hành động nhất quán.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khốc liệt và tài nguyên hữu hạn, lựa chọn phát triển hài hòa với môi trường không chỉ là vấn đề đạo đức, mà là điều kiện sinh tồn để đất nước phát triển bền vững. Năng lực quản trị môi trường phải trở thành thước đo năng lực điều hành của chính quyền. Bảo vệ môi trường cần trở thành ý thức thường trực của toàn xã hội, từ cơ quan quản lý đến cộng đồng.

“Đặt môi trường vào trung tâm chính là đặt con người vào trung tâm của mọi quyết sách phát triển. Chỉ khi môi trường được bảo vệ, Việt Nam mới có thể tiến bước trên con đường phát triển phồn vinh và bền vững”, Tiến sĩ Tô Văn Trường nêu quan điểm.