Nghi giận bạn gái, người đàn ông nước ngoài nhảy khỏi ô tô đang chạy

Chiều 29/4, lãnh đạo Công an phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh xác minh clip một người đàn ông nhảy xuống ô tô đang di chuyển trên đường nghi do mâu thuẫn với bạn gái.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải clip ghi lại vụ việc tài xế xe dịch vụ điều khiển ô tô trên đường Lê Duẩn (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vào tối 28/4 và chở theo một cặp nam nữ ngồi phía sau.

Người đàn ông mở cửa ô tô đang chạy rồi nhảy xuống (Ảnh: Cắt từ clip).

Khi xe đang di chuyển, hai hành khách nghi xảy ra cãi vã. Người đàn ông nói tiếng nước ngoài, còn người phụ nữ nói cả tiếng nước ngoài và tiếng Việt. Trong cơn nóng giận, người đàn ông mất bình tĩnh, mở cửa xe phía bên cạnh nhảy xuống ô tô trước sự ngỡ ngàng của tài xế. Trong clip thể hiện, người phụ nữ nói với tài xế "cứ đi đi" và xe tiếp tục di chuyển.

Theo một số nhân chứng, người đàn ông sau khi rơi xuống đường đã bị một xe máy lưu thông phía sau tông trúng nên bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Người đàn ông nhảy xuống ô tô nghi do cãi nhau với bạn gái (Ảnh: Cắt từ clip).

Clip người đàn ông nhảy khỏi ô tô xuất hiện trên mạng xã hội gây ra nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người cho rằng hành vi mở cửa xe đang chạy để nhảy xuống của người đàn ông là quá nguy hiểm.