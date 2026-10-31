Nghe tiếng trẻ khóc, người phụ nữ phát hiện bé gái bị bỏ rơi

Ngày 31/10, ông Nguyễn Tất Kiên, Chủ tịch UBND xã Châu Lộc, tỉnh Nghệ An, cho biết chính quyền địa phương đang xác minh việc một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân trên địa bàn.

Theo thông tin từ Chủ tịch UBND xã, tối 30/10, gia đình bà Vi Thị Hiền, trú tại bản Khục Ính, xã Châu Lộc nghe tiếng trẻ nhỏ khóc phát ra từ khu vực trước cổng nhà.

Bé gái 5 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Nghệ An (Ảnh: N. Kiên).

Bà Hiền chạy ra kiểm tra, phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ lại trước cổng. Bà Hiền sau đó đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã Châu Lộc để được thăm khám, kiểm tra sức khỏe, đồng thời trình báo chính quyền địa phương.

Qua thăm khám, nhân viên y tế xác định là bé gái, mới sinh được 5 ngày tuổi. Hiện sức khỏe cháu ổn định, chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường.

“Nếu không có mẹ đẻ hoặc người thân đến nhận, bà mong được làm thủ tục nhận cháu làm con nuôi”, ông Kiên thông tin.

Chính quyền xã Châu Lộc đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh sự việc, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm việc chăm sóc và quyền lợi của cháu bé.