Nghe cuộc gọi lạ, cô gái ở TPHCM đục két sắt, chuyển gần 2 tỷ đồng

Ngày 1/11, Công an TPHCM thông tin về 2 vụ giải cứu các nạn nhân bị thao túng tâm lý, khiến họ thực hiện những yêu cầu bất thường, dẫn đến thiệt hại về tài sản.

Cảnh sát làm việc với nạn nhân bị "bắt cóc online" ở phường Bảy Hiền (Ảnh: Nguyễn Trang).

Cụ thể, ngày 23/10, Công an phường Bảy Hiền và Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức truy xét vụ việc có dấu hiệu “bắt cóc online” liên quan đến P.T.T.N. (SN 2008, quê tỉnh Bình Phước cũ). Sau gần một giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát xác định bị hại đang ở một khách sạn trên đường Nguyễn Minh Hoàng, phường Bảy Hiền.

Thời điểm được tìm thấy, bị hại đang trao đổi trực tuyến với đối tượng lừa đảo ở Campuchia. Qua xác minh ban đầu, N. đã chuyển khoản số tiền hơn 3 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn của đối tượng.

Trước đó vào ngày 21/10, Công an phường Dĩ An tiếp nhận trình báo của T.L.T.K. (SN 2008) về việc bị các đối tượng giả công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.

Theo trình báo, khoảng 9h cùng ngày, bị hại nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, người này xưng là cán bộ công an, thông báo K. có liên quan đến một đường dây rửa tiền.

Để chứng minh bản thân vô tội, K. cần phải thực hiện các bước “xác minh tài sản” theo hướng dẫn của đối tượng. Do lo sợ và tin tưởng những thông tin do các đối tượng đưa ra, nạn nhân đã đặt mua dụng cụ để cạy két sắt tại nhà, lấy tiền, vàng và tài sản mang đi bán, sau đó thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng chỉ định.

Theo Công an TPHCM, đây không phải là những phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, cơ quan công an và các cơ quan chức năng nhiều lần thông tin, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn không ít người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, thiếu cảnh giác, dễ bị các đối tượng lợi dụng để thao túng tâm lý, chiếm đoạt tài sản.

Điều này cho thấy việc nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng và sự quan tâm, đồng hành của gia đình đối với người trẻ là yêu cầu hết sức cần thiết trong công tác phòng ngừa tội phạm.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án hoặc các cơ quan chức năng, thông báo có liên quan đến vụ án hình sự, đường dây rửa tiền hoặc yêu cầu chứng minh tài sản.

Cơ quan chức năng không yêu cầu người dân chuyển tiền để chứng minh vô tội, không tiến hành điều tra, lấy lời khai qua các ứng dụng gọi video và không yêu cầu người dân tự cách ly, thuê khách sạn, cắt đứt liên lạc với gia đình để phục vụ điều tra.

Khi nhận được các cuộc gọi có nội dung đe dọa, yêu cầu giữ bí mật, di chuyển đến địa điểm riêng, bật camera liên tục hoặc chuyển tiền để “xác minh”, “bảo lãnh”, “chứng minh tài sản”, người dân cần bình tĩnh, chấm dứt liên lạc và chủ động đến cơ quan công an gần nhất để xác minh.