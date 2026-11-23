Chiều 23/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề). Tại kỳ họp này, các đại biểu thông qua 9 nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường từ Khu công nghiệp Nam Cấm - Đại lộ Vinh Cửa Lò đến đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài.

Tuyến đường từ Khu công nghiệp Nam Cấm (xã Trung Lộc) đến đường Nguyễn Sỹ Sách (Ảnh: Google Maps).

Tuyến đường có tổng chiều dài 17km, đi qua các xã Trung Lộc, Đông Lộc và các phường Vinh Phú, Vinh Lộc, Trường Vinh (Nghệ An).

Vận tốc thiết kế của tuyến đường là 80km/h, với nền đường rộng 72m, mặt đường chính rộng 30m.

Dự án sử dụng hơn 145ha đất, trong đó đất nông nghiệp gần 133ha, đất ở hơn 8,3ha và các loại đất khác hơn 3,8ha. Tổng vốn đầu tư dự án 6.150 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh Nghệ An. Thời hạn thực hiện dự án 5 năm kể từ ngày quyết định đầu tư.

Tuyến đường được đầu tư xây dựng nhằm tăng cường khả năng kết nối liên thông giữa Khu kinh tế Đông Nam, Khu công nghiệp Nam Cấm với trung tâm đô thị Vinh và trục kết nối liên tỉnh sang Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3.

Sau khi hoàn thiện và đưa vào sử dụng, tuyến đường này sẽ rút ngắn thời gian giao thương hàng hóa; đồng thời tạo động lực bứt phá để mở rộng không gian phát triển đô thị Vinh về phía Đông, hình thành vành đai sinh thái, các khu đô thị chất lượng cao và trung tâm dịch vụ hỗn hợp ven sông Lam.

Bên cạnh tạo điều kiện mở rộng không gian phát triển đô thị về phía Đông, Đông Bắc, tăng cường kết nối Khu kinh tế Đông Nam, Khu công nghiệp Nam Cấm với các khu vực đô thị, thương mại, dịch vụ, logistics, tuyến đường này còn có ý nghĩa quan trọng đối với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và ứng phó với biến đổi khí hậu.