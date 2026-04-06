Ngao chết hàng loạt ở Hưng Yên, có hộ thiệt hại tới 80%

Ngày 6/4, lãnh đạo UBND xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên cho biết, những ngày gần đây, nhiều diện tích nuôi ngao của người dân trên địa bàn bị chết hàng loạt. Hiện tại, ngao chết nhiều ở khu vực xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cũ.

Theo thống kê ban đầu của UBND xã Nam Cường, hộ thiệt hại nặng nhất lên đến 80%, còn hộ nuôi ngao chỉ thiệt hại khoảng 20%.

UBND xã Nam Cường đã làm việc với Chi Cục biển và Thủy sản tỉnh Hưng Yên lấy mẫu liên quan, đánh giá xác minh nguyên nhân dẫn đến việc ngao chết hàng loạt.

Theo người dân địa phương, nguyên nhân khiến ngao chết hàng loạt có thể do điều kiện thời tiết. Khi nước xuống cạn, gặp trời nắng, ngao bị sốc mặn hoặc sốc nhiệt.