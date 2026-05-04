Ngân hàng không duyệt khoản vay cho BV Bạch Mai và Việt Đức 2, rất khó khăn

Câu hỏi liệu trong quý II/2026 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 có được đưa vào hoạt động không theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng hay không một lần nữa được đặt ra tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4, diễn ra chiều tối 4/5.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 là hai dự án có quy mô lớn và rất hiện đại.

Mỗi dự án bệnh viện khoảng 5.000 tỷ đồng với diện tích xây dựng 138.000m2.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận (Ảnh: Hồng Phong).

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 34 về cơ chế để xử lý các vướng mắc của 2 dự án này, song theo lãnh đạo Bộ Y tế, quá trình thực tế để thi công và hoàn thiện công trình có rất nhiều vướng mắc phải xử lý.

Điển hình, việc lập, thẩm tra và phê duyệt dự toán cho những công việc đã thực hiện từ năm 2018, 2019 chứ không phải cho dự toán ngày hôm nay, Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định là “một việc rất khó”.

Hay việc thay đổi thiết kế của bệnh viện dẫn đến phải thay đổi rất nhiều hạng mục, trong đó có phòng cháy chữa cháy, hệ thống cấp thoát nước hay liên quan đến giấy phép về môi trường.

Bên cạnh đó, việc mua thiết bị y tế cũng gặp khó khăn, vướng mắc. Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay dự án được phê duyệt từ năm 2014, 2015 nên bây giờ không thể mua những thiết bị y tế như thời điểm đó, mà phải điều chỉnh toàn bộ và phải mua thiết bị y tế hiện tại tại thời điểm này. Quy trình mua sắm cũng phải thực hiện theo quy định.

Thời gian qua, ông Luận nhấn mạnh Bộ Y tế cũng như các bộ, ngành liên quan rất nỗ lực để giải quyết vướng mắc và đến nay, các vướng mắc cơ bản đã được giải quyết, chỉ còn lại một số công việc đang hoàn thiện thi công, trong đó tập trung chính là thi công các hạng mục phòng cháy chữa cháy phải điều chỉnh, bổ sung so với trước và hoàn thiện hệ thống thoát nước thải, xử lý môi trường.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Y tế, dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 còn gặp khó khăn về tài chính bởi nhà thầu không vay được ngân hàng. “Các ngân hàng không phê duyệt khoản vay cho hai dự án này nên nhà thầu rất khó khăn”, ông Luận nói.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Y tế đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành và chỉ đạo chủ đầu tư, Ban quản lý dự án cũng như các đơn vị liên quan phấn đấu đưa hai bệnh viện này vào hoạt động trong quý II/2026.

Trong đó, ông Luận cho biết Bộ Y tế đã phối hợp rất chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong việc xử lý các vướng mắc liên quan đến việc thẩm tra và phê duyệt dự toán của các gói thầu. Việc thẩm định, thẩm tra và phê duyệt cho đến nay cũng “rất thuận lợi”.

Bộ Y tế đồng thời phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng đ=chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương tập trung nhân lực hoàn thiện các hạng mục đang dở dang như phòng cháy chữa cháy, xử lý rác thải làm căn cứ cơ sở để cấp giấy phép.

Song song với đó, Bộ Y tế đã chỉ đạo Ban quản lý dự án thực hiện những cơ chế thuận lợi nhất cho nhà thầu trong tạm thanh toán.

“Hiện nay nhà thầu có thể được tạm thanh toán đến 90% khối lượng thực hiện. Với những hạng mục mới phát sinh, phải sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh phụ lục hợp đồng, chúng tôi cũng cho tạm ứng đến 50% (cao hơn quy định là 30%) để các nhà thầu có điều kiện về nguồn lực thi công dự án”, theo Thứ trưởng Bộ Y tế.