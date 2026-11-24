Ngày 23/11, UBND TPHCM chính thức công bố Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Đây là quy hoạch tích hợp đa ngành đầu tiên kể từ khi TPHCM hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong hồ sơ quy hoạch được chia sẻ sáng cùng ngày, liên danh tư vấn đã hé lộ phối cảnh không gian kiến trúc của hàng loạt trung tâm vệ tinh và cực động lực quanh TPHCM.

Tại phường Bình Dương, các công trình văn hóa được nối với nhau bằng mạng lưới không gian xanh trong một khu đô thị TOD. Theo quy hoạch, trung tâm khu vực Bình Dương là một trong 6 trung tâm được ưu tiên phát triển không gian ngầm. Bến xe Bình Dương mới cũng sẽ được xây gắn với mô hình TOD.

Bàu Bàng (thuộc tỉnh Bình Dương cũ) là một trong 5 trung tâm vệ tinh của TPHCM. Khu vực này được định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics và đô thị công nghiệp thế hệ mới; gắn với hạ tầng đường bộ, đường sắt. Bàu Bàng nằm trong cực công nghiệp - logistics phía Bắc, đồng thời là điểm đầu tuyến đường sắt Bàu Bàng - Long Thành - Cái Mép.

Thủ Đức là hạt nhân của cực đổi mới sáng tạo phía Đông, kết nối với sân bay Long Thành. Khu vực này được định hướng tập trung vào AI, bán dẫn, R&D và giáo dục đại học.

Quy hoạch xác định Khu Công viên Khoa học và Công nghệ Thủ Đức là lõi R&D cấp quốc gia, liên kết chặt chẽ với Đại học Quốc gia TPHCM. Vùng đổi mới sáng tạo phía Đông rộng khoảng 42.900-43.300ha, dự kiến có 4,98-5,25 triệu dân.

Phối cảnh khu phức hợp y tế Bình Chánh. Theo quy hoạch, Tân Kiên - Bình Chánh là một trong 5 cụm y tế chuyên sâu của thành phố, là cực y tế phía Tây Nam phục vụ cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Khu vực này thuộc cực đô thị, giáo dục, y tế phía Tây, trải dài từ xã Bình Hưng đến xã Hóc Môn.

Phối cảnh trung tâm hành chính Long Điền. Quy hoạch xác định Long Sơn - Long Điền là cực công nghệ số, phát triển hạ tầng số quy mô lớn, trung tâm dữ liệu, năng lực tính toán GPU phục vụ AI và kết nối cáp quang biển. Khu Long Hải - Phước Hải lân cận được định hướng là không gian đô thị, du lịch, văn hóa - sinh thái.

Phối cảnh khu TOD trên đảo Mỹ Khánh (phần mỏm của huyện Cần Giờ trước đây, nay thuộc xã Bình Khánh). Phạm vi đảo nhỏ nhưng có tới 2 tuyến đường đi qua là cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ.

Theo ý tưởng "mở mặt tiền đô thị ra sông", quy hoạch tổng thể lấy hệ thống sông Sài Gòn, Đồng Nai, Nhà Bè, Soài Rạp làm khung sinh thái, đồng thời phát triển cụm điểm nhấn kiến trúc ven sông Soài Rạp để định hình đường chân trời của một đô thị sông nước.

Phú Mỹ (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) nằm trong cực cảng biển - thương mại tự do - công nghiệp năng lượng phía Nam. Quy hoạch hình thành cụm công nghiệp - logistics Phú Mỹ - Cái Mép và trung tâm khí - LNG tích hợp Phú Mỹ - Thị Vải. Vùng cảng biển - logistics - công nghiệp - năng lượng rộng khoảng 99.400-99.800ha, dự kiến có 1,11-1,34 triệu dân.

Với tuyến hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu cắt qua, vịnh Gành Rái được quy hoạch là cửa ngõ hàng hải và du lịch quốc tế quan trọng của TPHCM. Không gian cửa sông - vịnh Gành Rái - Cần Giờ - Vũng Tàu - Cái Mép - Thị Vải được định hướng là không gian động lực chiến lược hướng biển.

Hành lang Cái Mép - Thị Vải - vịnh Gành Rái gắn với định hướng nghiên cứu khu kinh tế đặc biệt ven biển tại khu vực Vũng Tàu, kết nối sân bay Long Thành. Quy hoạch đồng thời yêu cầu bảo vệ hệ sinh thái vịnh Gành Rái.

Các sơ đồ quy hoạch và hình ảnh phối cảnh Quy hoạch tổng thể TPHCM tầm nhìn 100 năm hiện được trưng bày tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TPHCM (phường An Khánh). Ban tổ chức cho biết, các hồ sơ bản vẽ, thuyết minh đang tiếp tục được rà soát, hoàn thiện nội dung để đóng dấu xác nhận theo quy định.