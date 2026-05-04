Nam thanh niên tử vong sau khi rơi từ lầu cao tòa nhà ở TPHCM

Ngày 4/5, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nam thanh niên rơi từ lầu cao xuống đất tử vong. Nạn nhân là N.M.T. (SN 2004, ngụ tỉnh Lâm Đồng).

Sáng cùng ngày, người dân sống tại số 3D đường Nguyễn Văn Yến (phường Phú Thạnh) nghe tiếng động lớn phát ra từ dưới tòa nhà tại khu vực. Đến kiểm tra, họ phát hiện anh T. nằm bất động, đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an phường Phú Thạnh phối hợp với các đơn vị liên quan đã nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đến trưa cùng ngày, thi thể của nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.