Nam thanh niên tử vong dưới tháp chuông nhà thờ ở TPHCM

Chiều 6/5, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Tân Phước khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân nam thanh niên tử vong trong nhà thờ giáo xứ H.S..

Hiện trường vụ việc (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 cùng ngày, người dân phát hiện một người nằm úp mặt dưới chân tháp chuông trong nhà thờ giáo xứ H.S. trên quốc lộ 51.

Người dân lại kiểm tra và phát hiện một nam thanh niên đã tử vong, phần đầu có vết thương gây chảy máu. Nạn nhân mặc đồng phục của một công ty, đôi dép nằm cách xa khoảng 3m.

Gần đó có một chiếc xe máy biển số 72E1… nghi của nạn nhân. Theo người dân, thời điểm phát hiện vụ việc, cổng chính nhà thờ đang đóng, cửa phụ bên hông vẫn mở.

Công an đã đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra làm rõ. Nhà chức trách trích xuất thông tin đăng ký của chiếc xe máy và liên hệ chủ xe đến hiện trường để nhận dạng, phục vụ công tác điều tra.