Nam tài xế buông 2 tay, đứng trên xe máy đang chạy trên quốc lộ

Ngày 17/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị đang phối hợp xác minh trường hợp nam tài xế có hành vi buông cả 2 tay, đứng trên xe máy khi phương tiện đang lưu thông trên đường.

Bước đầu vụ việc được xác định xảy ra trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua khu vực đèo Quán Cau, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk.

Nam tài xế "làm xiếc" trên xe máy (Ảnh: Cắt từ clip).

Trong clip, người này đứng hẳn lên xe, hai tay chống hông, để phương tiện tự di chuyển giữa tuyến đường đông đúc xe cộ. Nam tài xế còn nhiều lần lắc lư người khiến người xem không khỏi thót tim.

Nhiều ý kiến bức xúc cho rằng hành vi trên không chỉ coi thường tính mạng bản thân mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Phần lớn ý kiến đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý nghiêm nam tài xế nói trên.