Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo, ngày 20/11, TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ phổ biến có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất dao động 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Theo cơ quan khí tượng, không khí lạnh từ phía Bắc tiếp tục khuếch tán xuống phía Nam và dự kiến suy yếu dần từ khoảng ngày 21/11.

Mưa dông ở Nam Bộ có xu hướng gia tăng vào chiều tối 20/11, tập trung ở các tỉnh miền Tây (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trong khi đó, trên các tầng khí quyển cao, khối khí biển Tây Thái Bình Dương vẫn hoạt động mạnh, với trục áp cao vắt qua khu vực Bắc Trung Bộ. Các nhiễu động ở rìa phía Nam của áp cao này tuy hoạt động yếu nhưng vẫn ảnh hưởng đến thời tiết Nam Bộ trong vài ngày tới.

Từ ngày 20 đến 21/11, khối khí biển trên cao suy yếu và dịch chuyển nhẹ về phía Đông, đồng thời hạ dần trục xuống phía Nam. Bất ổn định trong tầng khí quyển có xu hướng gia tăng, các nhiễu động trong đới gió Đông trên cao hoạt động mạnh hơn, khiến mưa gia tăng.

Mưa có khả năng xuất hiện trên khoảng 1/3 diện tích khu vực, tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền Tây vào chiều tối và đêm. Ban ngày, thời tiết phổ biến có nắng.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, sáng sớm trời se lạnh, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở mức cao, có thể ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em. Người dân cần chú ý giữ ấm cơ thể, nhất là vào sáng sớm và ban đêm.