“Mức phạt hành chính phải hợp lý, khả thi và được xã hội chấp nhận”

Quan điểm này được Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh khi chủ trì cuộc họp chiều 25/5 về hồ sơ chính sách Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn trong hồ sơ chính sách Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), như trách nhiệm quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính; mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực tại Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về hồ sơ chính sách Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi (Ảnh: Thu Sa).

Việc chuyển thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa đi cai nghiện bắt buộc từ TAND khu vực sang chủ tịch UBND cấp xã và chuyển thẩm quyền áp dụng cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập, trường giáo dưỡng từ giám đốc công an cấp tỉnh sang trưởng công an cấp xã... cũng được các đại biểu cho ý kiến.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị các bộ, cơ quan quán triệt Công điện số 36 của Thủ tướng về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Đồng thời, Phó Thủ tướng quán triệt tinh thần "một luật, một nghị định"; trình luật phải có nghị định hướng dẫn đi kèm, nhưng không phải chia tách quá nhiều nội dung để ban hành hàng loạt nghị định riêng lẻ.

"Chỉ những trường hợp thực sự đặc biệt mới xem xét tách riêng và phải có giải trình rõ ràng", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Thu Sa).

Trong quá trình xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Phó Thủ tướng lưu ý xác định cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Tư pháp cùng các bộ, ngành liên quan trong quản lý Nhà nước về xử lý vi phạm hành chính.

Về đề xuất mức xử phạt, Phó Thủ tướng lưu ý cần rà soát rất kỹ để bảo đảm tính phù hợp, có luận cứ thuyết phục từ lý luận, khoa học cho đến thực tiễn cuộc sống. Đối với từng lĩnh vực cụ thể, phải tính toán, đánh giá tác động, khả năng thực thi, tính răn đe và mức độ đồng thuận xã hội.

"Điều quan trọng là phải bảo đảm tính hợp lý, khả thi và được xã hội chấp nhận. Vì vậy, hồ sơ trình phải có thuyết minh, đánh giá đầy đủ", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an báo cáo tại cuộc họp (Ảnh: Thu Sa).

Bên cạnh đó, lãnh đạo Chính phủ quán triệt việc sửa đổi Luật phải bám sát chủ trương phân cấp, cắt giảm thủ tục hành chính và hướng tới hiệu quả thực chất. Nếu đề xuất thay đổi, phải chứng minh rõ hiệu quả sẽ tốt hơn quy định hiện hành.

Trên cơ sở hồ sơ liên quan, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và ý kiến các cơ quan, Phó Thủ tướng đề nghị Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ xem xét, thông qua.