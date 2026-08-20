Mưa như trút ở Nghệ An, nhiều phương tiện chết máy trên đường ngập

Ngày 20/8, mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến hàng loạt tuyến đường tại khu vực các phường như: Thành Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng... của tỉnh Nghệ An chìm trong biển nước.

Theo ghi nhận, từ sáng cùng ngày, trên địa bàn các phường nói trên xuất hiện mưa, có thời điểm mưa rất lớn. Đến đầu giờ chiều, mưa vẫn chưa dứt, lượng nước đổ về nhanh khiến hệ thống thoát nước tại nhiều khu vực không kịp tiêu thoát.

Tuyến phố 72m giáp với ngã tư đại lộ Vinh - Cửa Lò ngập sâu sau mưa lớn (Ảnh: Nguyễn Phê).

Một số tuyến đường chính và khu dân cư thấp trũng bị ngập sâu từ 20cm đến 60cm. Tại những vị trí trũng, nước dâng khoảng 70cm, tràn lên vỉa hè và sát nhà dân.

Đáng chú ý, trên đại lộ Vinh - Cửa Lò và tuyến phố 72m, nhiều đoạn bị ngập sâu, nước phủ kín mặt đường. Các phương tiện phải di chuyển chậm, nhiều người đi xe máy tìm đường vòng hoặc dắt bộ qua khu vực ngập nước.

Nhiều phương tiện chết máy phải nằm lại trên tuyến phố ngập nước (Ảnh: Nguyễn Phê).

Mưa lớn cũng khiến một số tuyến đường qua các phường như Vinh Hưng, Vinh Phú, Thành Vinh hoặc dọc đại lộ Lê Ninh rơi vào tình trạng ngập cục bộ. Nhiều ô tô, xe máy nối đuôi nhau di chuyển giữa dòng nước; một số phương tiện bị chết máy, phải nhờ người hỗ trợ đưa ra khỏi điểm ngập.

Tại các khu dân cư, người dân dùng vật dụng kê cao đồ đạc, che chắn cửa và khơi thông miệng cống để hạn chế nước tràn vào nhà. Việc đi lại, kinh doanh và sinh hoạt của nhiều gia đình bị đảo lộn.

Nhiều người đổ xô ra tuyến phố ngập nước để ghi hình (Ảnh: Nguyễn Phê).

Đến đầu giờ chiều 20/8, trời vẫn tiếp tục mưa, mực nước tại một số khu vực chưa có dấu hiệu rút.

Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển qua những tuyến đường ngập sâu, đặc biệt là khu vực có dòng nước chảy mạnh hoặc không xác định được mặt đường.

Các lực lượng chức năng địa phương đang theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra những điểm ngập và tổ chức cảnh báo, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn.