Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo, ngày 22/11, TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27 độ C, cao nhất 34 độ C.

Mưa dông ở Nam Bộ có xu hướng gia tăng, mưa tập trung vào chiều tối và đêm (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo cơ quan khí tượng, khối không khí lạnh chi phối thời tiết nước ta đang di chuyển về phía Đông và suy yếu dần. Trên các tầng khí quyển cao, khối khí biển Tây Thái Bình Dương có trục vắt qua Trung Trung Bộ cũng suy yếu nhẹ. Từ ngày 23/11, trục này có xu hướng hạ dần xuống phía Nam.

Các nhiễu động trong đới gió Đông ở rìa phía Nam của áp cao hoạt động trở lại, tác động đến thời tiết Nam Bộ trong vài ngày tới.

Từ nay đến ngày 23/11, mưa tại Nam Bộ có xu hướng gia tăng, xuất hiện trên khoảng 1/3 diện tích khu vực, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Ban ngày, trời có nắng gián đoạn.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân đề phòng mưa rào và dông có thể kèm theo lốc, sét, gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và các hoạt động ngoài trời.