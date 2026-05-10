Một xã ở Vĩnh Long đề nghị tạm dừng karaoke gia đình để học sinh ôn thi

Ngày 10/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Mỏ Cày (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, địa phương vừa ban hành văn bản đề nghị về việc tạm dừng, hạn chế hoạt động karaoke hộ gia đình và các cơ sở hát với nhau trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tập trung ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ II và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2025-2026.

Theo đó, UBND xã Mỏ Cày đề nghị các cơ quan, đơn vị, trưởng ấp, các cơ sở kinh doanh dịch vụ hát với nhau, karaoke hộ gia đình và người dân nâng cao ý thức, hạn chế sử dụng các thiết bị phát âm thanh lớn trong thời gian học sinh ôn tập, thi cử.

Đối với học sinh tiểu học và THCS thi học kỳ II, thời gian hạn chế từ ngày 11 đến hết ngày 22/5. Riêng học sinh THPT ôn tập và thi tốt nghiệp, thời gian thực hiện từ ngày 1/6 đến hết ngày 13/6.

UBND xã Mỏ Cày cũng đề nghị các cơ sở hát với nhau, karaoke hộ gia đình chủ động điều chỉnh âm lượng phù hợp, hoạt động đúng thời gian đăng ký, lịch đăng ký với UBND xã, hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh.

Còn đối với các hộ gia đình tổ chức tiệc cưới, hỏi, liên hoan được sử dụng phương tiện phát âm thanh trong thời gian phù hợp, đảm bảo văn minh, tiết kiệm và không gây ảnh hưởng lớn đến việc học tập, nghỉ ngơi của người dân.

Riêng các chương trình văn nghệ, hội thi, giao lưu... chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của tỉnh và địa phương được xem xét tổ chức khi có kế hoạch cụ thể và đảm bảo thực hiện phù hợp về thời gian, địa điểm, âm thanh góp phần giữ gìn môi trường sinh hoạt cộng đồng hài hòa, lành mạnh.

UBND xã Mỏ Cày rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp, tinh thần tự giác và đồng thuận của các cơ quan, đơn vị, các cơ sở kinh doanh và toàn thể nhân nhân. Việc triển khai nhằm phát huy tinh thần đồng thuận của cộng đồng, tạo môi trường yên tĩnh để học sinh yên tâm học tập, đạt kết quả cao trong các kỳ thi sắp tới.