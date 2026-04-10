Một tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí khám sức khỏe trước hôn nhân cho người dân

Ngày 10/4, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã họp và thống nhất nội dung nhiều tờ trình quan trọng của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Trong số này có tờ trình về việc đề nghị ban hành nghị quyết hỗ trợ kinh phí tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn.

Theo HĐND tỉnh Quảng Ngãi, việc hỗ trợ kinh phí tư vấn và khám sức khỏe cho người dân trước khi kết hôn là rất cần thiết. Chính sách này nhằm khuyến khích nam, nữ chủ động tiếp cận dịch vụ tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn. Nội dung này phù hợp với quy định của Luật Dân số năm 2025 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7.

Tỉnh Quảng Ngãi sẽ hỗ trợ kinh phí nhằm khuyến khích nam, nữ chủ động tiếp cận dịch vụ tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn.

Để chính sách này sớm được thực hiện và đi vào đời sống, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương xây dựng dự thảo nghị quyết để trình Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh. Nội dung dự thảo nghị quyết phải đảm bảo chất lượng, sát thực tế và có tính khả thi cao, phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương.

Tỉnh Quảng Ngãi có 2,1 triệu dân, đứng thứ 22 cả nước. Tỉnh này là một trong những địa phương sớm thống nhất xây dựng nghị quyết hỗ trợ kinh phí cho người dân khám sức khỏe tiền hôn nhân.

Điều 20 của Luật Dân số năm 2025 khuyến khích nam, nữ chủ động tiếp cận dịch vụ tư vấn và khám sức khoẻ trước khi kết hôn theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Các tỉnh sẽ căn cứ điều kiện kinh tế, xã hội trong từng thời kỳ và khả năng cân đối ngân sách nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn để quyết định việc hỗ trợ kinh phí tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn.