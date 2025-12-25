Một người nước ngoài tử vong ở sảnh khách sạn, hai người vội vã rời đi

Rạng sáng 24/12, một người nước ngoài được phát hiện tử vong tại khách sạn New World Hoiana (xã Duy Nghĩa, Đà Nẵng). Các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h45 cùng ngày, Công an xã Duy Nghĩa nhận được tin báo từ nhân viên khách sạn New World Hoiana về việc phát hiện một nam giới, quốc tịch nước ngoài, nằm bất động tại khu vực tiền sảnh, nghi ngờ rơi từ trên cao xuống.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc (Ảnh: Viện Kiểm sát nhân dân Đà Nẵng).

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên các bác sĩ xác định người này đã tử vong trước khi nhập viện. Danh tính nạn nhân chưa được xác định.

Qua kiểm tra hiện trường và trích xuất camera an ninh của khách sạn, cơ quan chức năng ghi nhận hình ảnh hai người đàn ông nước ngoài có biểu hiện nghi vấn.

Trong đó có ông H.B. (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc), đăng ký lưu trú tại phòng 31510 của khách sạn New World Hoiana, cùng một người nước ngoài khác hiện chưa xác định được lai lịch.

Đáng chú ý, hình ảnh camera cho thấy hai người này có dấu hiệu vội vã rời khỏi khuôn viên khách sạn ngay sau thời điểm phát hiện nạn nhân. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đây là những người có liên quan đến vụ việc và cần tiếp tục làm rõ vai trò, mối quan hệ với nạn nhân.

Cùng ngày, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, tiếp tục xác minh nhân thân nạn nhân, làm rõ nguyên nhân tử vong cũng như mối liên hệ của những người có liên quan.