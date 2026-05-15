Một hộ dân thiệt hại 400 triệu đồng do lốc xoáy ở Lâm Đồng

Ngày 15/5, UBND xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan để thống kê, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau trận lốc xoáy.

Theo thông tin, cơn lốc xoáy xảy ra vào chiều 10/5 tại thôn Phú Sung, xã Hàm Kiệm. Thời gian này, mưa lớn kèm gió giật mạnh quét qua khu vực làm 7ha chuối của gia đình Bùi Thị Ngọc Hiệp bị ngã đổ, hư hại.

Lốc xoáy làm chuối trên vườn của người dân bị ngã đổ (Ảnh: Trần Nguyên).

Diện tích chuối này được gia đình bà Hiệp chăm sóc cẩn trọng, cây đang ở giai đoạn chuẩn bị cho thu hoạch. Lốc xoáy làm cây gãy đổ, thiệt hại ước tính khoảng 400 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, vụ việc không gây thiệt hại về người và nhà ở.

Sau khi xảy ra gió lốc, UBND xã Hàm Kiệm đã huy động lực lượng xuống hiện trường kiểm tra, ghi nhận mức độ thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả ban đầu và báo cáo cấp trên.

UBND xã Hàm Kiệm kiến nghị UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét hỗ trợ kinh phí để người dân sớm khôi phục sản xuất sau thiên tai.