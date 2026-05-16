Một chấp hành viên thi hành án có khi phải nhận 1.500 vụ việc/năm

Khối lượng việc và tiền đứng đầu cả nước

Tại buổi làm việc với đoàn công tác của Cục Quản lý Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) mới đây, ông Nguyễn Thành Thanh Dũng, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long, cho biết năm 2025 tổng số việc phải giải quyết của cơ quan này trên 68.400 (đứng thứ 2 cả nước); số tiền phải thi hành trên 17.900 tỷ đồng (xếp thứ 10 cả nước).

Ông Nguyễn Thành Thanh Dũng, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: Thế Kha).

“Năm 2025 bình quân mỗi chấp hành viên phải thi hành 595 việc/năm, cao nhất cả nước. Tính theo biên chế, mỗi công chức Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long bình quân phải xử lý 286 việc/công chức/năm - nhiều hơn 123 việc thi hành án so với bình quân toàn quốc”, ông Dũng cho hay.

Số thụ lý mới về tiền tăng cao, số việc có tính chất phức tạp ngày càng nhiều dẫn tới chấp hành viên quá tải công việc. Dù vậy, năm 2025 cơ quan này vẫn đạt và vượt 2/2 chỉ tiêu cơ bản được giao.

Năm 2026 đơn vị này được Bộ Tư pháp, Cục Quản lý Thi hành án dân sự giao bổ sung biên chế (tổng số 392 biên chế), đã tuyển dụng thêm 74 công chức và còn thiếu 84 người (chiếm 20%). Dù đã bổ nhiệm mới 10 chấp hành viên nhưng vẫn đang thiếu 112 chấp hành viên so với yêu cầu.

Ba tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long sáp nhập thành tỉnh mới lấy tên là Vĩnh Long, đi vào hoạt động từ 1/7/2025. Tỉnh Vĩnh Long mới có diện tích trên 6.296km2, dân số hơn 4,2 triệu người, gồm 124 đơn vị cấp xã (105 xã, 19 phường).

Thống kê 6 tháng đầu năm nay, mỗi chấp hành viên bình quân phải đảm trách 442 việc; bình quân mỗi công chức cơ quan này phải giải quyết 176 việc (54.475 việc/308 công chức).

“Chúng tôi luôn nỗ lực, quyết tâm, phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ với 5 phân hệ trên nền tảng số thi hành án để tổ chức thi hành án sớm nhất cho người dân, doanh nghiệp, góp thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương”, người đứng đầu Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh.

Vụ thi hành án lớn nhất tỉnh Vĩnh Long

Theo ông Văn Hoàng Hải, Phó trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long, vụ việc liên quan đến ngân hàng Agribank Vĩnh Long cũ, người phải thi hành án là ông Phạm Vũ Phương, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại và khách sạn Trường Huy, có khối lượng tiền và tài sản phải thi hành án lớn nhất tỉnh này.

Bản án tuyên ông Phương phải trả 1.400 tỷ đồng cả gốc và lãi cho ngân hàng Agribank. Đồng thời Agribank được quyền xử lý tài sản tại 96 hợp đồng thế chấp tài sản liên quan gần 300 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (đứng tên nhiều người).

Ông Văn Hoàng Hải thông tin về vụ thi hành án lớn nhất tỉnh Vĩnh Long hiện nay (Ảnh: Thế Kha).

“Qua công tác vận động và thuyết phục, đại diện người phải thi hành án và ngân hàng đều thống nhất giao cơ quan thi hành án xử lý tài sản. Thi hành án phối hợp với cơ quan quản lý đất đai đã đo đạc thực tế các thửa đất để đảm bảo xử lý chính xác”, ông Hải thông tin.

Dù vậy, khó khăn không nhỏ mà cơ quan thi hành án gặp phải hiện nay ở chỗ tài sản nằm rải rác ở tỉnh Vĩnh Long cũ với khoảng 150 thửa đất, tại tỉnh Trà Vinh cũ với hơn 130 thửa đất.

“Lúc đầu chúng tôi thẩm định tổng giá trị tài sản khoảng 1.500 tỷ đồng nhưng sau 7 lần không đấu giá thành công nên đang tổ chức thẩm định giảm giá tài sản. Thi hành án đã phối hợp với nhiều công ty bán đấu giá, tìm kiếm khách hàng rồi nhưng do tài sản có giá trị lớn, cũng như gặp biến động kinh tế dẫn tới khó xử lý”, ông Hải chia sẻ.

Xây dựng phần mềm riêng phục vụ thi hành án Vạn Thịnh Phát

Thông tin với đoàn công tác của Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Phó trưởng Thi hành án dân sự TPHCM Đỗ Phong Hóa khẳng định cơ quan này đã triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong toàn hệ thống.

Tính đến cuối tháng 3, Thi hành án dân sự TPHCM phát hành gần 140.000 biên lai điện tử tương ứng số tiền thi hành án đã thu hơn 21.305 tỷ đồng.

Ông Đỗ Phong Hóa, Phó trưởng Thi hành án dân sự TPHCM (Ảnh: Thế Kha).

Việc thông báo thi hành án qua ứng dụng VNeID của Bộ Công an giúp đương sự nhận thông báo mọi lúc, mọi nơi, tiết kiệm thời gian và chi phí so với phương thức truyền thống trước đây. Đến nay, trên 5.000 lượt thông báo thi hành án đã được thực hiện.

“Thi hành án dân sự TPHCM là đơn vị đầu tiên trong cả nước triển khai chính thức phần mềm tổ chức thi hành án từ ngày 9/1. Đơn vị cơ bản cập nhật dữ liệu lên phần mềm với hơn 160.000 quyết định thi hành án đã tác nghiệp trên môi trường số với giá trị phải thi hành 262.000 tỷ đồng”, ông Hóa cho hay.

Thi hành án dân sự TPHCM được giao 1.009 biên chế nhưng hiện còn thiếu 159 chỉ tiêu. Toàn thành phố có 421 Chấp hành viên (3 chấp hành viên cao cấp, 141 chấp hành viên trung cấp và 277 chấp hành viên sơ cấp).

Nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số, Thi hành án dân sự TPHCM cơ bản khắc phục các khó khăn, hạn chế, tập trung nguồn lực và trí tuệ để phấn đấu, hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Nổi bật nhất, phần mềm phục vụ vụ án Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm, được đưa vào sử dụng giúp cơ quan này thanh toán 8 đợt với tổng số tiền 10.300 tỷ đồng cho trên 43.000 đương sự bảo đảm chính xác, không phát sinh bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào.