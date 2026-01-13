Một buổi tối, CSGT toàn quốc phát hiện hơn 1.800 tài xế "dính cồn"

Ngày 13/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết thực hiện mệnh lệnh của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, trong đêm 12/1 (từ 19h đến 24h), lực lượng CSGT toàn quốc đồng loạt thực hiện việc kiểm tra nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn với một tài xế ô tô chiều 12/1 (Ảnh: Trần Thanh).

Cụ thể, trong thời gian nêu trên lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm soát hơn 36.600 lượt phương tiện, qua đó cảnh sát đã phát hiện và lập biên bản xử lý hơn 1.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Một số hành vi khác bị xử lý như không có GPLX hơn 670 trường hợp; trong cơ thể có chất ma túy có 1 trường hợp; độ, chế xe 1 trường hợp...

Theo Cục CSGT, trong khung giờ từ 19h đến 24h ngày 12/1, đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Nhà chức trách cho biết, Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc ngay sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ sẽ đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn.

Việc CSGT toàn quốc cùng ra quân kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm trên toàn quốc sẽ là việc làm thường xuyên, liên tục không ngừng nghỉ cho đến khi người dân thiết lập được thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe”.