Mời gọi tư vấn quốc tế cho siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chiều 15/5, Bộ Xây dựng đã tổ chức chương trình Roadshow (khảo sát thị trường và thu thập phản hồi) giới thiệu gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (FS-bao gồm thiết kế kỹ thuật tổng thể FEED) thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Tại chương trình Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng nhấn mạnh, trong quá trình chuẩn bị đầu tư, Chính phủ Việt Nam xác định việc lựa chọn các đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm quốc tế và tư duy công nghệ tiên tiến là yếu tố then chốt, quyết định chất lượng và hiệu quả lâu dài của dự án.

Về quan điểm lựa chọn đơn vị tư vấn của Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng khẳng định Bộ Xây dựng ủng hộ sự tham gia của các tổ chức tư vấn hàng đầu thế giới, những đơn vị đã có kinh nghiệm thực tiễn trong việc thiết kế các dự án đường sắt tốc độ cao trên thế giới.

Theo đó, giải pháp thiết kế FEED không chỉ cần ứng dụng công nghệ hiện đại nhất mà còn phải phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, khí hậu đặc thù của Việt Nam, tối ưu về kinh tế - kỹ thuật cũng như hài hòa với quy hoạch phát triển đô thị dọc tuyến.

Bộ Xây dựng khuyến khích mô hình liên danh giữa các tư vấn quốc tế và tư vấn trong nước để tạo thành tổ hợp tư vấn nhiều kinh nghiệm, nhằm đảm bảo kết hợp hài hòa giữa năng lực, kinh nghiệm của các tư vấn nước ngoài với hiểu biết về điều kiện thực tế Việt Nam của các tư vấn trong nước.

Mô hình liên danh này cũng để các kỹ sư, chuyên gia Việt Nam tiếp cận, học hỏi về thiết kế, công nghệ phát triển mạng lưới đường sắt điện khí hóa hiện đại trên thế giới.

Theo ông Đinh Công Minh, Giám đốc Ban quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng), gói thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS bao gồm thiết kế kỹ thuật tổng thể FEED) thuộc dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ thiết kế hướng tuyến, đóng cọc giải phóng mặt bằng thực tiễn giao cho địa phương…

Đối với khối lượng công việc phức tạp như vậy, mục tiêu gói thầu tìm kiếm những tư vấn, liên danh, tổ hợp tư vấn đủ năng lực, có kinh nghiệm thực hiện công trình, dịch vụ tương tự. Doanh nghiệp trong nước có thể liên danh, liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp đủ điều kiện để thực hiện công việc này.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tổng chiều dài tuyến khoảng 1.541km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (Thành phố Hồ Chí Minh), đi qua địa phận 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự án đầu tư mới toàn tuyến đường đôi khổ 1.435mm, tốc độ thiết kế 350km/h, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 67,34 tỷ USD. Ban quản lý dự án Thăng Long được giao là chủ đầu tư lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Theo tiến độ được phê duyệt, công tác lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và khởi công dự án từ quý IV/2026 đến quý IV/2028.

Công tác giải phóng mặt bằng được tách thành các dự án độc lập, do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tuyến đi qua quyết định đầu tư; tiến độ hoàn thành quý IV/2028.

Để đáp ứng tiến độ giải phóng mặt bằng và khởi công dự án, công tác lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế FEED thực hiện trong tháng 6; báo cáo giữa kỳ của báo cáo nghiên cứu khả thi do tư vấn lập hoàn thành trong tháng 6/2027.