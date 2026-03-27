"Mỗi đoàn viên là một chủ thể tích cực lan tỏa các giá trị tốt đẹp"

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Ảnh: Minh Đức/TTXVN).

Tối 26/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 100 cán bộ Đoàn xuất sắc năm 2026 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn, nhằm tôn vinh những cán bộ Đoàn tiêu biểu xuất sắc trên toàn quốc. Năm 2026, 100 gương mặt được vinh danh đến từ nhiều lĩnh vực, địa bàn, đại diện cho tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và sự gắn bó với phong trào thanh niên.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tham dự và phát biểu tại buổi lễ.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cho biết, 95 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã không ngừng trưởng thành, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đội dự bị tin cậy của Đảng, nơi hun đúc lý tưởng, bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam. Trong hòa bình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên tiếp tục là lực lượng xung kích trên mọi mặt trận, góp phần quan trọng để làm nên những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của đất nước. Trong đó có đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, những người trực tiếp tổ chức, dẫn dắt phong trào, gắn bó mật thiết với thanh niên, khơi dậy và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tuổi trẻ.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết nhiệt liệt chúc mừng 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu được vinh danh Giải thưởng Lý Tự Trọng. Đây là sự ghi nhận, tôn vinh những cán bộ Đoàn tiêu biểu, xuất sắc, hạt nhân nòng cốt của phong trào thanh niên, tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, sáng tạo và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã xác định những định hướng chiến lược đặc biệt quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Trong tiến trình đó, thanh niên luôn giữ vai trò và trách nhiệm hết sức to lớn. Đây không chỉ là lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng, mà còn là lực lượng tiên phong trong tiếp cận tri thức mới, làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp và hội nhập quốc tế...

Các cấp bộ Đoàn đặc biệt coi trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin và không gian số, cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức giáo dục theo hướng hiện đại, gần gũi, thuyết phục; kết hợp hài hòa giữa "xây" và "chống", vừa bồi dưỡng lý tưởng, khát vọng cống hiến, vừa nâng cao sức đề kháng trước các thông tin xấu độc. Mỗi cán bộ Đoàn, mỗi đoàn viên phải là một chủ thể tích cực lan tỏa các giá trị tốt đẹp, góp phần hình thành lớp thanh niên thời đại mới có "tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn".

Tổ chức Đoàn cần phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tiên phong của thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển đất nước; dẫn dắt thanh niên tham gia sâu rộng vào các lĩnh vực trọng điểm như: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, khởi nghiệp sáng tạo, hội nhập quốc tế. Mỗi đoàn viên, thanh niên cần nhận thức sâu sắc rằng: mỗi việc làm cụ thể, mỗi sáng kiến, mỗi hành động thiết thực của mình đều có thể đóng góp trực tiếp vào việc thực hiện hóa các mục tiêu phát triển lớn của đất nước...

Đồng chí Trịnh Văn Quyết mong rằng mỗi đoàn viên, thanh niên biến khát vọng cống hiến thành hành động, lực sống; biến tinh thần dấn thân thành bản lĩnh của tuổi trẻ và hãy để mỗi thanh niên Việt Nam trở thành một ngọn lửa nhỏ, góp phần thắp sáng cho tương lai của dân tộc.

Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy nêu rõ, trong bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước” nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi gắm tới thế hệ trẻ: “Yêu nước trong thời đại mới không chỉ thể hiện bằng cảm xúc mà phải thể hiện bằng tri thức, năng lực hành động, tinh thần chinh phục những đỉnh cao mới của khoa học công nghệ và ý chí làm chủ tương lai đất nước”. Tinh thần chỉ đạo trong bài viết của Tổng Bí thư là định hướng quan trọng để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước phấn đấu, rèn luyện.

Năm 2026 là năm triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, năm tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2026-2031. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã thống nhất lựa chọn chủ đề công tác năm 2026 là: “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”. Bối cảnh mới sau sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, hệ thống cán bộ Đoàn chuyên trách ít hơn nhưng công việc là yêu cầu cao hơn. Bộ máy tinh gọn hơn không có nghĩa là làm ít đi, mà đòi hỏi phải làm thông minh hơn, hiệu quả hơn, nhanh hơn.

Để động viên, cổ vũ và tuyên dương cán bộ đoàn tiêu biểu, góp phần củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh, từ năm 2005 đến nay, Giải thưởng Lý Tự Trọng đã được trao tặng cho hơn 2.000 cán bộ đoàn cấp huyện, đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, đoàn cấp cơ sở, Bí thư Chi đoàn tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.