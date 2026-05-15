Mở rào thông xe toàn tuyến đường 560 tỷ đồng bị "đứt đoạn" ở Ninh Bình

Ngày 15/5, ghi nhận của phóng viên Dân trí, dự án xây dựng đường tỉnh lộ 485B ở Ninh Bình đã thông xe toàn tuyến, khai thác đồng bộ sau 2 năm hoàn thành.

Cơ quan chức năng đóng đường ngang dân sinh tại Km93+893 (Ảnh: Đức Văn).

Rào chắn tại nút giao Km94+250 giữa đường sắt Bắc - Nam với tỉnh lộ 485B ở Ninh Bình đã được mở cho các phương tiện qua lại (Ảnh: Thái Bá).

Tại nút giao tỉnh lộ này với đường sắt Bắc - Nam, rào chắn đã được mở, đưa vào khai thác đồng bộ hệ thống gác tàu, biển báo, đèn tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, nhân viên trực 24/24h.

Trước khi thực hiện việc mở rào chắn, đưa vào khai thác đồng bộ tỉnh lộ 485B tại nút giao km94+250 với đường sắt Bắc - Nam, chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình, đã phối hợp chính quyền địa phương đóng đường ngang dân sinh tại Km93+893.

Tại đường ngang Km93+893 (sử dụng từ lâu, trước khi có nút giao Km94+250), cơ quan chức năng thực hiện lắp đặt hệ thống rào sắt kiên cố phía bên ngoài đường quốc lộ 10 và phía trong khu dân cư.

Trước đó, Tuyến đường tỉnh lộ 485B bị "đứt đoạn" vì rào chắn (Ảnh: Đức Văn).

Từ đường ngang Km93+893 (sau khi được đóng lại), người tham gia giao thông sẽ di chuyển vào tuyến đường gom dân sinh dài 248m nối thẳng đến tỉnh lộ 485B tại nút giao Km94+250 với đường sắt Bắc - Nam.

Dự án xây dựng tỉnh lộ 485B, đoạn từ đê tả sông Đào đến quốc lộ 21B (tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình) có tổng mức đầu tư hơn 560 tỷ đồng, chiều dài tuyến đường 15km, được khởi công năm 2019 và hoàn thành đưa vào khai thác năm 2024.

Trước đó, báo Dân trí có bài phản ánh, mặc dù hoàn thành đưa vào khai thác 2 năm nay, nhưng dự án đường tỉnh lộ 485B chưa thể khai thác đồng bộ do chưa thông toàn tuyến, bị rào chắn dẫn đến "đứt đoạn" tại nút giao với đường sắt Bắc - Nam.

Đường ngang dân sinh tại Km93+893 đường sắt Bắc - Nam được đóng lại, rào sắt kiên cố (Ảnh: Thái Bá).

Các phương tiện di chuyển trên quốc lộ 10 muốn đi vào tỉnh lộ 485B phải đi qua nút giao Km93+893. Tại nút giao này, mặc dù có rào chắn, nhân viên gác đường tàu và hệ thống đèn tín hiệu cảnh báo; tuy nhiên do đường nhỏ hẹp, tầm nhìn bị che khuất nên rất nguy hiểm.

Đường ngang dân sinh này có từ lâu, mỗi ngày có hàng chục nghìn lượt người và phương tiện qua lại. Khi triển khai dự án xây dựng tỉnh lộ 485B, nút giao này được lên kế hoạch đóng lại để đảm bảo an toàn và tỉnh lộ 485B được thông suốt.

Sau khi tuyến đường gom hoàn thành, Cục Đường sắt Việt Nam đã ra quyết định bãi bỏ đường ngang tại Km93+893 để thay thế bằng đường ngang tại Km94+250, từ ngày 6/2/2025. Tuy nhiên, người dân phường Trường Thi có kiến nghị về việc giữ lại đường ngang cũ.

Từ đó đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình tạm thời chưa đóng đường ngang cũ và tổ chức nhiều cuộc đối thoại với người dân.

Ngày 8/5, UBND phường Trường Thi tổ chức cuộc đối thoại với các hộ dân có đơn kiến nghị. UBND phường Trường Thi cam kết sẽ triển khai xây dựng tuyến đường gom dân sinh, dự kiến khởi công trong quý II và hoàn thành trong quý III năm nay.