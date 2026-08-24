Mở ra chương mới trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Bờ Biển Ngà

Ngày 24/8, tại Bắc Bộ Phủ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrick Achi cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bờ Biển Ngà đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chào mừng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà, chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu cơ quan lập pháp một nước châu Phi tới Việt Nam từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Tiếp nối chuỗi hoạt động ý nghĩa được tổ chức trong năm 2025 khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Patrick Achi sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước và hai cơ quan nghị viện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrick Achi (Ảnh: TTXVN).

Đánh giá cao những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác Việt Nam - Bờ Biển Ngà trong những năm qua, đưa Bờ Biển Ngà trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Phi năm 2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng Việt Nam và Bờ Biển Ngà cần tăng cường hợp tác hơn nữa vì lợi ích chung của hai dân tộc, cùng đóng góp cho mục tiêu phát triển của hai đất nước và hòa bình, ổn định ở hai khu vực.

Bên cạnh đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp và giao lưu chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Bờ Biển Ngà còn có thể phát huy tốt vai trò cầu nối trong thúc đẩy quan hệ song phương, nhất là trong việc đôn đốc, giám sát quá trình đàm phán, ký kết và thực thi các cam kết, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.

Hai Quốc hội cũng có thể hỗ trợ thúc đẩy gắn kết hơn nữa nhân dân hai nước thông qua đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân.

Về hợp tác kinh tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai nước mở rộng, đa dạng hóa các mặt hàng xuất nhập khẩu ngoài các mặt hàng truyền thống như hạt điều nguyên liệu và gạo, xác định các giải pháp nhằm cân bằng cán cân thương mại song phương.

Cùng với đó, hai Quốc hội nghiên cứu sớm thiết lập các cơ chế trao đổi thông tin về chính sách và quy định mới của hai nước trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị Bờ Biển Ngà tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Việt Nam tham gia đầu tư tại Bờ Biển Ngà, đặc biệt trong các lĩnh vực có thế mạnh như nông nghiệp, viễn thông, dầu khí, chuyển đổi số, an ninh mạng, khai thác và chế biến khoáng sản, chế biến nông sản, xây dựng hạ tầng dân dụng, cảng biển, đô thị và xe điện.

Tại cuộc tiếp, bày tỏ vui mừng được đến thăm và tận mắt chứng kiến những thành tựu phát triển ấn tượng mà Việt Nam đã đạt được chỉ sau 40 năm Đổi mới, Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà một lần nữa nhấn mạnh thành công của Việt Nam là nguồn cảm hứng đồng thời là hình mẫu để các nước châu Phi hướng tới trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Chia sẻ những kết quả cụ thể, thực chất trong buổi hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà đánh giá Việt Nam và Bờ Biển Ngà có nhiều điểm tương đồng về khát vọng và điều kiện phát triển, mong muốn Bờ Biển Ngà sẽ trở thành điểm đến để các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, mở rộng thị trường ra toàn bộ khu vực Tây Phi.

Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà bày tỏ mong muốn Quốc hội hai nước sẽ trở thành diễn đàn thường xuyên cho đối thoại, học hỏi lẫn nhau và hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo, chuyển đổi số, đầu tư tư nhân, phát triển nguồn nhân lực và thu hút tài chính phục vụ phát triển.