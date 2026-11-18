Ngày 18/11, anh Nguyễn Văn Bảy (45 tuổi, trú tại phường Vinh Lộc, Nghệ An) cho biết sáng cùng ngày, khi làm thịt lợn anh phát hiện một vật thể lạ trong dạ dày.

Con lợn nái 5-6 năm tuổi, được gia đình anh Bảy mua của một hộ dân tại xã Kim Bảng (Nghệ An) gần 2 tháng trước. Ngoại trừ việc bộ lông của con lợn dày hơn những con lợn nái khác, anh Bảy không nhận thấy có điểm gì khác thường.

"Cát lợn" hay còn gọi là "trứng vàng" được phát hiện trong dạ dày con lợn nái (Ảnh: Văn Bảy).

Vật thể phát hiện trong dạ dày con lợn có hình tròn, cứng, được bao phủ một lớp lông dày, đường kính hơn 6cm, nặng 150g. Theo anh Bảy, vật thể sau khi rửa sạch có mùi thoang thoảng hương thuốc bắc.

“Tôi nghe nói đây là "cát lợn", hay còn gọi là "trư sa", "trứng vàng", rất quý, dùng để chữa bệnh, có giá hàng trăm triệu đồng, có khi lên đến tiền tỷ nên lên mạng tìm hiểu thông tin thêm. Tuy nhiên vật thể này có phải là "cát lợn" không và giá trị của nó có như đồn đại hay không thì tôi không rõ”, anh Bảy chia sẻ.

Theo bác sĩ chuyên khoa II y học cổ truyền Lê Thị Chung, Giám đốc Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Nghệ An, hiện chưa ghi nhận tài liệu nghiên cứu, đánh giá về giá trị y học của "cát lợn".