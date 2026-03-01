Miền Bắc sáng sớm sương mù, Trung Bộ có khả năng mưa to cục bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 14 đến 15/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

Từ đêm 14/3, vùng núi Bắc Bộ có mưa và mưa rào rải rác, cục bộ có nơi xảy ra dông; khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù. Thời tiết rét về đêm và sáng sớm.

Khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa dự báo có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Riêng khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến phía Đông Gia Lai sáng 14/3, có khả năng xuất hiện mưa to cục bộ.

Các khu vực còn lại chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng; riêng miền Đông Nam Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần chủ động theo dõi và có biện pháp phòng tránh.

Dự báo ngày 14/3, Trung Bộ có khả năng mưa to (Ảnh: Vi Thảo).

Dự báo thời tiết ngày 14/3, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; Phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.