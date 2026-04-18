Miền Bắc mưa rào và dông, cảnh báo nguy cơ lốc, sét kèm mưa đá

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 18/4, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ xuất hiện mưa vừa.

Dự báo ngày 19/4, các khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, một số nơi có thể ghi nhận mưa to trên 80mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, đợt mưa này cũng tiềm ẩn nguy cơ gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Thời tiết cực đoan có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Người dân cần chủ động theo dõi, phòng tránh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo dông sét, lũ quét và sạt lở đất trên các trang thông tin chuyên ngành để kịp thời ứng phó.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo ngày 19/4, Hà Nội có mưa rào nhẹ vào sáng sớm, trưa chiều trời mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-26 độ C, cao nhất 28-30 độ C.

Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc có mưa về đêm và sáng sớm (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 19/4 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào nhẹ. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, riêng vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.