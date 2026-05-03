Mâu thuẫn với mẹ khi đang lái xe, tài xế mất tập trung rồi gây tai nạn

Trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh ô tô con đang lưu thông trên quốc lộ 1A (đoạn qua địa phận xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa) thì bất ngờ đánh lái sang làn đường ngoài cùng, chèn ngã người đàn ông đi xe máy.

Sau khi clip được đăng tải, nhiều ý kiến cho rằng tài xế ô tô cố ý đâm vào xe máy, cần phải xử lý nghiêm.

Tài xế nất tập trung, lái ô tô va chạm với xe máy (Ảnh: Cắt từ clip Giao thông Văn Minh).

Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về kết quả xác minh vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, chiều 1/5, anh N.Đ.S. (SN 1980, trú tại phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình) điều khiển ô tô biển kiểm soát 36A-691.xx, chở mẹ đẻ, vợ và con gái, lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Thanh Hóa - Ninh Bình.

Do phát sinh mâu thuẫn với mẹ đẻ nên trong quá trình điều khiển xe, anh S. không tập trung.

Khoảng 15h cùng ngày, khi đến Km 296+270, thuộc địa phận xã Hoạt Giang (Thanh Hóa), do không chú ý quan sát và chuyển làn không đúng quy định, anh S. đã điều khiển ô tô va chạm với xe máy biển kiểm soát 36C2-424.9x do anh L.V.D. (SN 1983, trú tại xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Sau khi xảy ra va chạm, anh S. và gia đình đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Hà Trung để kiểm tra.

Qua kiểm tra nhanh, cả 2 tài xế không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.