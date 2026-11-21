Đài tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại Khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh. Công trình nằm bên sông Vàm Cỏ Đông, ghi dấu chiến công nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu chiến L’Espérance của thực dân Pháp năm 1861.

Để tưởng nhớ những chiến công của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam Bộ thế kỷ XIX, người dân địa phương đã lập đền thờ ông sau khi ông hy sinh.

Bảng phù điêu bằng đồng tái hiện trận đánh lịch sử tại Vàm Nhựt Tảo, nơi Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực lãnh đạo nghĩa quân đốt cháy tàu chiến L’Espérance của thực dân Pháp năm 1861.

Sau gần 120 năm nằm dưới lòng sông, xác tàu chiến L’Espérance được lực lượng chức năng khai quật. Một mảnh xác tàu hiện được trưng bày tại Khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo, góp phần lưu giữ dấu tích chiến công của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực và nghĩa quân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Khu di tích còn trưng bày hai mô hình tái hiện chiến công của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, gồm trận đốt cháy tàu chiến Pháp tại Vàm Nhựt Tảo năm 1861 và trận tập kích đồn Kiên Giang (đồn Rạch Giá) năm 1868.

Bức ảnh tái hiện hình ảnh Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hiên ngang trước khi bị thực dân Pháp xử chém tại Rạch Giá năm 1868.

Năm 2000, tỉnh Long An (cũ) phê duyệt dự án trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo. Công trình khởi công năm 2003, có diện tích 6,2ha, tổng vốn đầu tư khoảng 50 tỷ đồng, gồm các hạng mục như đền tưởng niệm, tượng đài Nguyễn Trung Trực, nhà trưng bày, nhà văn bia và công viên cây xanh.

Mô hình tàu chiến L’Espérance của Pháp được trưng bày trong khuôn viên Khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo, tái hiện chiến công Nguyễn Trung Trực cùng nghĩa quân đột kích, đốt cháy tàu chiến này năm 1861, phục vụ khách tham quan.

Cổng vào Khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo. Đền tưởng niệm bên trong là nơi người dân và du khách đến dâng hương, tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực cùng nghĩa quân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Đền tưởng niệm nằm gần ngã ba sông Vàm Cỏ Đông và sông Nhựt Tảo, nơi ghi dấu chiến công Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực lãnh đạo nghĩa quân đốt cháy tàu chiến Pháp năm 1861.

Vị trí Khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo tại xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh (Đồ họa: An Huy).