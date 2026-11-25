Tối 24/11, bầu trời Hà Nội bừng sáng với những màn pháo hoa rực rỡ, mãn nhãn, tạo điểm nhấn ấn tượng chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (Ảnh: Hải Long).

Vào lúc 20h05, pháo hoa tầm cao và pháo hoa hỏa thuật đã được bắn lên tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), mở màn cho đêm chương trình "Muôn sắc Việt Nam" (Ảnh: Mạnh Quân).

Các màn pháo hoa được bắn xen kẽ giữa các tiết mục biểu diễn, tạo điểm nhấn đặc biệt cho từng chương của chương trình (Ảnh: Mạnh Quân - Hà Nam).

Đến 22h, phần kết của chương trình "Muôn sắc Việt Nam" là màn pháo hoa kéo dài 17 phút tại khu vực sân vận động Mỹ Đình. Những chùm pháo hoa đa sắc liên tiếp tỏa sáng, tạo nên khung cảnh lung linh trên bầu trời Hà Nội (Ảnh: Hải Long).

Chương trình đã sử dụng tổng cộng 2.656 quả pháo hoa nổ tầm cao, 648 quả pháo hoa nổ tầm thấp, 700 giàn pháo hoa các loại và 1.400 ống pháo hoa DBG (Ảnh: Hải Long).

Pháo hoa rực sáng phía sau sân khấu, tạo nên một khung cảnh ấn tượng khi nhìn từ bên trong sân vận động Mỹ Đình (Ảnh: Hà Nam).

Trong khoảnh khắc pháo hoa bùng nổ, nhiều cặp đôi đã không bỏ lỡ cơ hội ghi lại những hình ảnh đáng nhớ (Ảnh: Hà Nam).

Phía bên ngoài sân Mỹ Đình, hàng nghìn người dân đã đứng kín trên đường Lê Quang Đạo để thưởng thức màn pháo hoa tầm cao đầy mãn nhãn (Ảnh: Quân Trần).

Các cặp đôi không ngần ngại trao nhau những cái ôm thắm thiết, trong khi hàng nghìn người dân reo hò khi pháo hoa rực sáng trên nền trời Hà Nội (Ảnh: Quân Trần).

Pháo hoa rực rỡ, đầy màu sắc khi nhìn từ hướng các tòa nhà cao tầng ở khu hồ điều hòa công viên An Hòa, phường Cầu Giấy (Ảnh: Thành Đông).

Pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp, rực rỡ sắc màu soi sáng cả khu vực Cung thiếu nhi Hà Nội dù ở khoảng cách khá xa khu vực bắn pháo hoa (Ảnh: Thành Đông).

Màn bắn pháo hoa với thời lượng 17 phút cũng là lời kết cho chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam” (Ảnh: Thành Đông).