Ngày 24/11, lãnh đạo Công an phường An Khê (Đà Nẵng) cho biết người thân đã đón anh P.H.T. (SN 1995, trú tỉnh Ninh Bình) về nhà và viết thư cảm ơn lực lượng chức năng đã giúp đỡ gia đình đoàn tụ với anh T. sau gần 7 năm anh này biệt tích.

Trước đó chiều 23/11, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phường An Khê, phát hiện anh T. sống trong ống cống chưa thi công tại khu đất trống trên đường Nhơn Hòa 21 nên đưa về công an phường để xác minh, hỗ trợ.

Lực lượng công an phát hiện nam thanh niên sống ở khu ống cống chưa thi công (Ảnh: Công an phường An Khê).

Tại cơ quan công an, anh T. cho biết năm 2017 anh sang Nhật Bản du học với hy vọng vừa học vừa làm, phụ giúp gia đình. Nhưng do vi phạm quy định làm thêm, anh bị buộc thôi học và trở về nước.

Mang nặng mặc cảm vì gia đình đã vay mượn, dành dụm một khoản tiền lớn cho mình đi du học, anh T. không dám trở về nhà. Từ năm 2019, anh T. cắt đứt liên lạc với người thân, sống lang thang từ TPHCM đến Đà Nẵng, lấy những ống cống giữa khu đất trống làm nơi che mưa, tránh nắng.

Sau khi tiếp nhận, Công an phường An Khê đã kiên trì trò chuyện, động viên và phối hợp với Công an xã Bình Lục (tỉnh Ninh Bình) xác minh nhân thân. Từ những thông tin ít ỏi, Công an phường An Khê đã tìm được gia đình và kết nối để người thân anh T. vào Đà Nẵng đón anh về nhà.

Gia đình vào Đà Nẵng đưa anh T. (ngồi ở giữa) về nhà (Ảnh: Công an phường An Khê).

Bất ngờ nhận được thông tin của anh T. sau gần 7 năm mất liên lạc, gia đình đã đến Công an phường An Khê đón anh về trong niềm hạnh phúc đoàn tụ.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Công an phường An Khê đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 1 triệu đồng, góp phần giúp gia đình trang trải lộ phí về quê.

Trân trọng trước sự tận tình, trách nhiệm của lực lượng Công an phường An Khê, gia đình anh T. đã gửi thư cảm ơn, bày tỏ sự biết ơn đối với những hỗ trợ thiết thực, đầy nghĩa tình của đơn vị.

Thư viết: “Sau nhiều năm mong ngóng, chờ đợi và tìm kiếm, nhờ sự tận tâm, tinh thần và trách nhiệm hết lòng vì nhân dân của các đồng chí, gia đình chúng tôi đã có được niềm vui đoàn tụ tưởng chừng như rất khó thành hiện thực”.

Trong thư, đại diện gia đình anh T. cũng bày tỏ sự giúp đỡ của lực lượng Công an phường An Khê không chỉ mang lại niềm hạnh phúc cho gia đình mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, tô thắm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, gần dân, hiểu dân, vì nhân dân phục vụ.