Lý do TPHCM dừng dự án xây Cung Thiếu nhi hơn 1.100 tỷ đồng dù đã khởi công

Tại kỳ họp lần thứ 2 (kỳ họp chuyên đề), khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra sáng 18/4, HĐND TPHCM đã xem xét việc dừng chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cung Thiếu nhi thành phố. Dự án này được HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2016 và làm lễ khởi công ngày 10/10/2025.

Theo chủ trương trước đó, dự án có tổng diện tích xây dựng gần 40.000m2, tổng vốn hơn 1.124 tỷ đồng, được thực hiện trong giai đoạn 2025-2028.

Dự án đã tổ chức khởi công, thi công xây dựng một số hạng mục công trình như: bao che hàng rào tạm, lán trại, đắp bờ bao và san lấp mặt bằng. Các đơn vị cũng đóng cọc bê tông cốt thép, chuẩn bị thử tĩnh tải cọc và phần cọc đại trà cho công trình, tiến độ san lấp mặt bằng đạt 100%. Đến nay, dự án đã giải ngân gần 345 tỷ đồng.

Các đại biểu làm lễ chào cờ tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 2, HĐND TPHCM khóa XI (Ảnh: Nam Anh).

UBND TPHCM cho biết, một số nhà đầu tư đang quan tâm đề xuất thực hiện dự án xây dựng quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính của thành phố theo phương thức đối tác công tư (PPP). Nội dung này phù hợp định hướng thu hút đầu tư tư nhân, góp phần giảm áp lực ngân sách Nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Do đó, việc quyết định dừng chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cung Thiếu nhi thành phố (hình thức đầu tư công) là cần thiết để đảm bảo không trùng lặp dự án đối chiếu quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, làm cơ sở triển khai dự án xây dựng quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính của TPHCM theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Ngoài ra, đơn vị tư nhân đã đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án xây dựng Cung Thiếu nhi TPHCM theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) không yêu cầu thanh toán. Phương án này được đánh giá mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao hơn so với phương thức đầu tư công theo chủ trương cũ.

Vị trí xây dựng Cung Thiếu nhi TPHCM tại Thủ Thiêm theo chủ trương trước đây (Ảnh: Nam Anh).

Nhà đầu tư đề xuất sử dụng nguồn vốn của mình để thực hiện dự án, gồm khâu thiết kế, thi công và bàn giao theo hình thức (chìa khóa trao tay). Dự kiến, khâu thiết kế dự án hoàn thành trong 3 tháng, sau khi có giấy phép xây dựng, đơn vị sẽ hoàn thành trong 12 tháng.

Đối với gần 345 tỷ đồng đã giải ngân, Ban Dân dụng và Công nghiệp TPHCM đề xuất nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính TPHCM theo phương thức đối tác công tư hoàn trả lại cho ngân sách thành phố.