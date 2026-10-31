Lý do làm đường băng cản lửa dài 1,7km quanh danh thắng Ngự Bình

Chiều 31/10, bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu, thành phố Huế, cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp các đơn vị chức năng khảo sát, lên phương án xây dựng đường băng cản lửa quanh núi Ngự Bình.

Theo bà Thanh, tuyến đường hướng tới mục tiêu hạn chế việc lây lan cháy từ khu dân cư, mồ mả sang khu rừng đặc dụng và ngược lại; tạo điều kiện để các phương tiện chữa cháy tiếp cận khi có yêu cầu, tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy cho danh thắng núi Ngự Bình.

Dự kiến đầu tư đường băng cản lửa dài 1,7km quanh núi Ngự Bình (Ảnh: Vi Thảo).

Phạm vi nghiên cứu giới hạn bởi các trục đường hiện có, gồm Ngự Bình, Hoàng Thị Loan, Đặng Huy Trứ, Nguyễn Khoa Chiêm. Quy mô dự kiến đầu tư gồm đường tiếp cận và đường băng cản lửa. Tổng chiều dài 1,7km, mặt đường rộng 5m.

Sáng cùng ngày, UBND phường An Cựu đã tổ chức phiên họp với đại diện Hạt Kiểm lâm khu vực trung tâm thành phố Huế và các cơ quan, đơn vị liên quan để bàn giải pháp triển khai xây dựng tuyến đường bao quanh núi Ngự Bình.

Tại phiên họp, các bên thống nhất nghiên cứu triển khai dự án theo hướng ưu tiên đường băng trắng trong giai đoạn 1, kết hợp xây dựng tuyến đường bao quanh khu vực rừng, bảo đảm không ảnh hưởng đến diện tích đất rừng thông phòng hộ.

Bà Hoàng Thị Như Thanh cho biết sau khi các bên liên quan thống nhất phương án cụ thể, UBND phường An Cựu sẽ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy phường và UBND thành phố Huế để xin chủ trương triển khai.

Lãnh đạo UBND phường An Cựu kỳ vọng các bước chuẩn bị sẽ sớm hoàn thành để Hội đồng nhân dân phường thông qua dự án, bắt đầu triển khai xây dựng từ đầu năm 2027, bảo đảm công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa hè tới.

Chủ tịch UBND phường An Cựu giao các bộ phận chuyên môn nghiên cứu, tham mưu văn bản đề xuất UBND thành phố Huế bố trí kinh phí, dự kiến 34,5 tỷ đồng để triển khai dự án.

Dấu vết vụ cháy hồi mùa hè vẫn còn rất rõ trên núi Ngự Bình (Ảnh: Vi Thảo).

Núi Ngự Bình còn có tên là Hòn Mô hay núi Bằng, cao 103m nằm ở bờ Nam sông Hương, nay thuộc địa bàn phường An Cựu. Vương triều Nguyễn khi xây dựng Kinh thành Huế đã chọn ngọn núi này làm bình phong (tiền án) của hệ thống phòng thành đồ sộ, kiên cố. Ngày nay, núi Ngự Bình là một điểm tham quan du lịch nổi tiếng của xứ Huế.

Theo lãnh đạo UBND phường An Cựu, bên cạnh khu rừng đặc dụng, quanh núi Ngự Bình có rất nhiều khu mồ mả cũ và dân cư hiện hữu. Hàng năm, khu vực này thường xuyên xảy ra các vụ cháy rừng do những nguyên nhân phát sinh từ việc thắp hương, đốt giấy và vàng mã từ khu vực mồ mả hoặc khu dân cư.

Do đó, việc đầu tư xây dựng tuyến đường bao quanh khu rừng đặc dụng để cản lửa là hết sức cần thiết và cấp bách. Nếu không có đường băng, lực lượng chức năng rất khó tiếp cận khi xảy ra cháy và gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước đối với việc chôn cất, xây dựng mồ mả quanh núi.

Trước mắt, UBND phường An Cựu sẽ giao các đơn vị liên quan phối hợp khảo sát, đề xuất lắp đặt hệ thống camera giám sát, xây dựng các hố hóa vàng mã phục vụ người dân khi đến thăm viếng mồ mả. Chính quyền địa phương cũng sẽ nghiên cứu bổ sung hệ thống bể chứa nước phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy.