Lý do gần 8 tháng sau lũ, người dân bản biên giới vẫn sống trong chòi tạm

Gần 8 tháng sau trận lũ lịch sử tháng 7/2025, hàng chục hộ dân tại bản Cha Nga, xã Mỹ Lý vẫn đang phải sống trong những căn chòi tạm bợ được dựng bằng cọc tre, bạt nhựa và gỗ nhặt lại sau lũ. Bên trong là chiếc giường nhỏ, vài bao quần áo cũ và vật dụng sinh hoạt ít ỏi.

"Ở tạm vài tuần thì còn chịu được, nhưng đã hơn 8 tháng rồi. Mỗi lần mưa gió là cả nhà không ngủ được", một người dân chia sẻ.

Một góc bản Cha Nga sau hơn 8 tháng trận lũ lịch sử năm 2025 tàn phá (Ảnh: Nguyễn Phê).

Chị Lương Thị Dung (SN 1987) cho biết: "Trận lũ năm ngoái thổi bay hết nhà cửa, tài sản. Bây giờ cả nhà phải sống trong chòi tạm. Chỉ mong nhà nước sớm bố trí đất để dựng lại mái nhà cho con cái có chỗ ở ổn định".

Theo ông Lương Văn Nhưn, Trưởng bản Cha Nga, trận lũ năm 2025 đã gây thiệt hại nặng nề. Toàn bản có 94 hộ, thì 56 hộ dân bị ảnh hưởng, đặc biệt trong số đó có tới 36 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn. Nhiều gia đình mất sạch tài sản, giờ vẫn phải sống tạm bợ trong lều bạt.

Cuộc sống trong những căn chòi tạm giữa núi rừng khiến sinh hoạt của người dân gặp vô vàn khó khăn. Những ngày mưa, nước dột khắp nơi, nền đất ẩm ướt gây bất tiện. Trẻ nhỏ không có chỗ học tập ổn định. Trong khi người dân chủ yếu sống nhờ nương rẫy và đánh bắt cá, nhưng sau lũ, ruộng, rẫy bị vùi lấp khiến cuộc sống càng thêm khó khăn.

Sau hơn 8 tháng kể từ trận lũ lịch sử, người dân bản Cha Nga vẫn sống trong những căn chòi tạm ẩm thấp (Ảnh: Nguyễn Phê).

Điện sinh hoạt tại bản vẫn chưa có lưới điện quốc gia, người dân chủ yếu dùng máy phát điện 2-3 tiếng mỗi ngày. Nước sinh hoạt được lấy từ khe suối.

"Giờ tôi đang sống tạm trên mảnh đất của bản. Chỉ mong có đất ổn định để dựng lại căn nhà, sống yên ổn", ông Lò Văn May (SN 1969), trú tại bản Cha Nga nói.

Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, cho biết trận lũ lịch sử tháng 7/2025 đã gây thiệt hại nghiêm trọng, đặc biệt tại bản Cha Nga. "Nhiều khu dân cư không còn đảm bảo an toàn do nguy cơ sạt lở. Vì vậy không thể để người dân quay lại sinh sống ở những vị trí cũ", ông Bảy nhấn mạnh.

Ông Lò Văn May cho biết căn nhà sát bờ sông của gia đình đã bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, nay phải sống trong chòi tạm, nắng thì nóng, mưa dột ướt cả giường (Ảnh: Nguyễn Phê).

Chính quyền địa phương đang khẩn trương khảo sát, tìm vị trí phù hợp để bố trí khu tái định cư. Một số hộ đã đăng ký dựng nhà lắp ghép theo mẫu của Bộ Công an, trong khi nhiều hộ khác chọn tự làm nhà theo phong tục truyền thống.

"Việc tìm quỹ đất an toàn tại khu vực miền núi gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, nhiều khu vực có nguy cơ sạt lở cao nên phải khảo sát rất kỹ", ông Bảy giải thích.

Đối với các hộ tự làm nhà, nhà nước sẽ hỗ trợ hơn 250 triệu đồng cho mỗi hộ có nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. "Chính quyền địa phương đang nỗ lực phối hợp với các cấp, ngành để sớm bố trí nơi ở ổn định cho người dân", ông Bảy khẳng định.