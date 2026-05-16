Lý do đóng tuyến đường dân sinh có từ hàng trăm năm ở Huế

Đường đi hàng trăm năm bị đóng

Ngày 15/5, UBND phường Hương An, thành phố Huế phối hợp các cơ quan chức năng lắp hàng rào, xóa bỏ lối đi tự mở giao cắt với đường sắt Bắc - Nam tại Km682+920, đoạn qua địa bàn tổ dân phố Thanh Chữ.

Ông Lê Kim Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Hương An, cho biết phương án xử lý nêu trên phù hợp với quy định của Luật Đường sắt ban hành năm 2025 và đề án xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Lối đi tồn tại hàng trăm năm, giao cắt với đường sắt Bắc - Nam tại Huế bị xóa bỏ (Ảnh: Cao Tiến).

Trước đó, người dân tổ dân phố Thanh Chữ có đơn phản ánh về việc UBND phường Hương An phối hợp ngành Đường sắt Việt Nam cưỡng chế đóng lối đi trên. Theo người dân địa phương, đây là lối đi truyền thống, độc đạo, có từ trước khi hình thành tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Người dân cho rằng việc cơ quan chức năng xác định đây là lối đi tự mở bất hợp pháp để xóa bỏ mà không có phương án thay thế là chưa thỏa đáng, gây ảnh hưởng đến sinh kế của hàng trăm hộ dân.

Lối đi đã tồn tại cả trăm năm (màu đỏ) và vị trí giao cắt có tầm quan sát rất hạn chế (màu xanh) (Ảnh: Cao Tiến).

Phó Chủ tịch UBND phường Hương An xác nhận tuyến đường dân sinh ở tổ dân phố Thanh Chữ tồn tại hàng trăm năm, có trước đường sắt Bắc - Nam. Tuy nhiên, theo quy định, lối đi này là đường bộ giao nhau đồng mức với đường sắt do tổ chức, cá nhân tự sử dụng, khai thác khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Vị trí giao cắt có tầm quan sát hạn chế, không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, khoảng cách giữa các đường ngang. Hành lang an toàn giao thông tại đây đi qua khu đông dân cư, không có đèn cảnh báo tín hiệu tự động, gác chắn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Làm đường gom thay thế?

Theo ông Nam, người dân phản ánh cơ quan chức năng xóa bỏ lối đi cũ khi chưa có phương án thay thế là không chính xác.

Từ điểm mới bị rào chắn, nhà nước đã đầu tư mở đường gom dẫn đến vị trí gác chắn làng Triều Sơn Tây (phường Hương An) để ra quốc lộ 1, khoảng cách chỉ hơn 380m. Vị trí này đã được cấp phép và có đầy đủ hệ thống cảnh báo an toàn. Ngoài ra, người dân tổ dân phố Thanh Chữ còn nhiều đường đi khác để ra quốc lộ 1, khoảng cách không quá xa.

Mới đây, UBND thành phố Huế cũng đã phê duyệt dự án xây dựng hệ thống đường gom, xóa bỏ lối đi tự mở và các vị trí nguy hiểm thuộc tuyến đường sắt Bắc - Nam trên địa bàn phường Hương An, với tổng mức đầu tư 19 tỷ đồng.

Dự án sẽ xây dựng tuyến đường gom dài hơn 850m, gồm đoạn 1 từ vị trí mới bị xóa bỏ đến gác chắn Triều Sơn Tây (dài 380m); đoạn 2 từ km682+890 đến đường Nguyễn Văn Linh (dài 470m), nơi dự kiến xây dựng cầu vượt đường sắt, quốc lộ 1 thuộc tuyến vành đai 3.

Từ vị trí bị rào chắn đã có đường gom dẫn đến gác chắn Triều Sơn Tây để ra quốc lộ 1 với hệ thống cảnh báo an toàn đầy đủ (Ảnh: Cao Tiến).

“Việc xóa lối đi tự mở, thời gian thực hiện do ngành đường sắt quyết định, phường chỉ có trách nhiệm phối hợp triển khai. Chúng tôi hiểu và ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của người dân, đã kiến nghị cấp có thẩm quyền cho phép tồn tại lối đi này nhưng pháp luật quy định phải thi hành”, ông Nam cho hay.

Ông Lê Quý Phương, Chủ tịch UBND phường Hương An, cho biết trước đây trên địa bàn phường có 7 lối đi tự mở giao với đường sắt. Đến nay đơn vị quản lý đã xóa 6 điểm giao cắt, chỉ còn 1 vị trí mang tính độc đạo nhưng cũng sẽ phải rào chắn khi có tuyến đường gom và cầu vượt trên tuyến vành đai 3.

“Chính quyền sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra vị trí mới rào chắn để ngăn chặn tình trạng phá hoại hàng rào, mở lại lối đi. Mọi thứ đều phải đặt tính mạng con người lên trên hết”, ông Phương khẳng định.

Theo lãnh đạo UBND thành phố Huế, tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua địa phương này có chiều dài trên 112km. Dọc tuyến có hơn 60 vị trí được xác định là lối đi tự mở, “điểm đen” tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao, trong đó các địa bàn trọng điểm là An Cựu, Hương An, Hương Văn, Hương Chữ.

Trong năm 2025, thành phố Huế phối hợp các đơn vị chức năng xóa bỏ 5 lối đi tự mở, đặc biệt là vị trí giao cắt giữa tuyến Lương Văn Can (phường An Cựu) với đường sắt, nơi thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn dẫn đến chết người. Trước đó, hàng loạt lối đi tự mở giao nhau với đường sắt tại Huế cũng đã bị xóa bỏ, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.