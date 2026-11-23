Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm 4 chương, 32 điều mới được Quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực từ 1/7/2027, với nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi dành cho đối tượng doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa.

Khi thảo luận về dự án luật này tại Quốc hội, một số ý kiến đề nghị nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế của hộ kinh doanh lên 2 tỷ đồng/năm thay vì 1 tỷ đồng như hiện hành.

Theo Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Nguyễn Văn Thân, với mức 1 tỷ đồng như hiện hành, chi phí tuân thủ và các chi phí khác còn “lớn hơn cả tổng số tiền thuế thu được”.

“Nếu miễn thuế cho hộ kinh doanh có doanh thu từ 2 tỷ đồng trở xuống, toàn bộ nguồn lực đó sẽ được tái đầu tư cho sản xuất, nâng cao đời sống, đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời Nhà nước tiết kiệm được chi phí quản lý”, ông Thân nêu quan điểm.

Ảnh minh họa: Mạnh Quân.

Trong báo cáo giải trình, tiếp thu dự án luật, Chính phủ cho biết với đề xuất quy định nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hộ, cá nhân kinh doanh lên 2 tỷ đồng, Chính phủ thống nhất quan điểm cần tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Về việc nâng ngưỡng doanh thu không phải chịu thuế từ 1 tỷ lên 2 tỷ đồng, Chính phủ dẫn số liệu trong 6 tháng đầu năm 2026, ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh đã được điều chỉnh 2 lần, tăng gấp 10 lần so với mức áp dụng đến hết năm 2025.

Cụ thể, Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 và Luật số 149/2025/QH15 nâng ngưỡng từ 100-200 triệu đồng lên 500 triệu đồng/năm, áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Trên cơ sở Luật số 09/2026/QH16 ngày 24/4/2026 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt) giao Chính phủ quy định mức cụ thể, Nghị định 141 ngày 29/4/2026 của Chính phủ nâng ngưỡng lên 1 tỷ đồng/năm.

Nghị định đồng thời bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống, áp dụng cho kỳ tính thuế từ ngày 1/1/2026.

Theo đánh giá của Chính phủ, việc duy trì ngưỡng miễn thuế từ 1 tỷ đồng trở xuống là mức hài hòa giữa mục tiêu hỗ trợ người nộp thuế và bảo đảm nguồn thu. Đồng thời, ngưỡng miễn thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ được thiết kế đồng bộ với ngưỡng của hộ, cá nhân kinh doanh nhằm bảo đảm công bằng và khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Thống kê của Chính phủ nêu cho thấy gần 2,56 triệu hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng (tương đương 97-98% tổng số hộ, cá nhân kinh doanh) đã được miễn thuế ở ngưỡng hiện hành.

Vì thế, Chính phủ khẳng định chính sách hiện hành đã bao phủ phần lớn hộ, cá nhân kinh doanh.

“Việc tiếp tục nâng ngưỡng lên 2 tỷ đồng chủ yếu tập trung lợi ích vào nhóm 2-3% hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu cao hơn, đồng thời thu hẹp thêm cơ sở thuế”, Chính phủ nhận định.

Trong bối cảnh ngân sách cần nguồn lực cho đầu tư phát triển, cải cách tiền lương và các nhiệm vụ tăng trưởng, Chính phủ nhấn mạnh cần cân nhắc mức độ hỗ trợ tương xứng với khả năng đóng góp của từng nhóm đối tượng.

Ngoài ra, theo Chính phủ, việc tiếp tục nâng ngưỡng miễn thuế có thể làm tăng động cơ kê khai doanh thu dưới ngưỡng, chia, tách hoạt động hoặc thiếu minh bạch hóa đơn để hưởng ưu đãi.

Với những lý do đó, Chính phủ đề nghị duy trì ngưỡng hiện hành, đồng thời tập trung đơn giản hóa thủ tục, hướng dẫn tuân thủ và chính sách khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi, nâng cao quy mô hoạt động.