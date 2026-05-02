Lưu lượng phương tiện trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tăng cao tối nay

Tối 2/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội 3 Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tính tới 21h30 cùng ngày, lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (hướng Thanh Hoá về Hà Nội) đang khá đông.

Giao thông di chuyển chậm tại tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (hướng Thanh Hoá về Hà Nội) lúc 20h30 ngày 2/5 (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo đó, các phương tiện di chuyển chậm từ khoảng 40 đến 50km/h, tuy nhiên không xuất hiện tình trạng ùn tắc.

Để đảm bảo an toàn giao thông, tránh tình trạng ùn ứ cục bộ trên tuyến, Đội 3 đã cử các tổ công tác sử dụng mô tô chuyên dụng để tuần lưu dọc tuyến, hỗ trợ, phân luồng giao thông tại các nút lên, xuống cao tốc.

Ngoài ra, Đội 3 cũng đề nghị các tài xế di chuyển đúng phần đường làn đường, giữ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không đi vào làn đường khẩn cấp. Đặc biệt không sử dụng các thiết bị điện tử khi lái xe, các tài xế cũng tuyệt đối không sử dụng rượu bia trước khi điều khiển phương tiện.

CSGT dùng mô tô đặc chủng để tuần lưu trên tuyến cao tốc (Ảnh: Công an cung cấp).

"Nếu có dấu hiệu mệt mỏi hay buồn ngủ, các tài xế cần dừng đỗ vào các trạm dừng nghỉ để nghỉ ngơi và lấy lại sức, tránh việc lái xe trong tình trạng thiếu tỉnh táo có thể dẫn đến tai nạn giao thông đáng tiếc. Trường hợp xe gặp sự cố nhanh chóng đặt cảnh báo và liên hệ hotline 19008099 để được hỗ trợ", Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng khuyến cáo.

Đội 3 Cục CSGT tăng cường lực lượng phân luồng, hướng dẫn phương tiện, tránh xung đột giữa dòng xe đi thẳng và lên nút giao Vành đai 3 trên cao chiều 2/5 (Ảnh: Công an cung cấp).

Cũng theo chỉ huy Đội 3, tại km274 đến km386 là cao tốc phân kỳ, không có làn dừng khẩn cấp liên tục, vì vậy, khi các tài xế di chuyển trên đoạn tuyến cao tốc phân kỳ này cần đặc biệt chú ý giữ khoảng cách an toàn; chú ý quan sát xe trước và xe sau khi di chuyển trên đường để tránh xảy ra va chạm không đáng có.