Ngày 20/11, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông của đơn vị đã xác minh, lập biên bản vi phạm và đề nghị xử phạt hành chính đối với ông N.V.Đ. (SN 1963, trú tại phường Hạc Thành, Thanh Hóa) về hành vi vượt đường ngang khi tín hiệu đèn đỏ đã bật sáng.

Người đàn ông vượt đường sắt khi cần chắn đã hạ (Ảnh: Cắt từ clip Công an Thanh Hóa).

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 7h ngày 15/11, ông N.V.Đ. điều khiển mô tô mang biển kiểm soát 36R3-96xx, cố tình vượt qua đường ngang tại vị trí giao nhau giữa đường Nguyễn Trãi với tuyến đường sắt Bắc - Nam, thuộc địa bàn phường Hạc Thành, dù đèn đỏ đã bật sáng và cần chắn đã hạ xuống.

Qua xác minh, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị xử phạt ông Đ. số tiền 4-6 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.

Qua vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về đường sắt, đặc biệt không cố tình vượt qua đường ngang khi đèn tín hiệu đã bật sáng hoặc cần chắn đang hạ.