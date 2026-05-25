Lùi thời gian hoàn thành bảo tồn hòn Vọng Phu nổi tiếng Thanh Hóa

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án bảo tồn, gia cố di tích hòn Vọng Phu thuộc Cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (núi Nhồi, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa cũ), nay là phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa.

UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án sang quý III năm 2026, thay vì trước ngày 31/12/2025 như quyết định phê duyệt ban đầu. Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm đủ thời gian hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án.

Di tích Hòn Vọng Phu (Ảnh: Thanh Tùng).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa (chủ đầu tư) được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án đúng quy định về đầu tư xây dựng, tập trung chỉ đạo để bảo đảm hoàn thành theo tiến độ đã được phê duyệt điều chỉnh.

Trước đó, như Dân trí phản ánh, di tích hòn Vọng Phu từng bị sét đánh gây sạt lở. Hoạt động khai thác đá, nổ mìn tại khu vực lân cận cũng tạo ra chấn động, làm suy giảm tính liên kết tự nhiên của khối đá, tiềm ẩn nguy cơ tách rời, sụp đổ, đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại lâu dài của di tích.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Thanh Hóa đã triển khai dự án bảo tồn, gia cố di tích hòn Vọng Phu với tổng mức đầu tư 17 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Trong đó, chi phí xây dựng chiếm hơn 13 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào tháng 7/2025.

Hòn Vọng Phu trên đỉnh núi Nhồi sau gia cố có màu trắng (Ảnh: Thanh Tùng).

Trước khi triển khai thi công, ban quản lý dự án đã thành lập hội đồng đánh giá di tích theo đúng quy định, với sự tham gia của đại diện chính quyền địa phương, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn di sản Thanh Hóa, cùng các đơn vị tư vấn lập dự án, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, dự án đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến diện mạo mới của hòn Vọng Phu với tông màu trắng.