Tối 20/11, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang thành phố (20/11/1946-20/11/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai tặng Lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng (Ảnh: Đàm Thanh).

Dự buổi lễ có ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; ông Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lẵng hoa và quà chúc mừng; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng.

80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh Hải Phòng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, hội tụ những giá trị tốt đẹp của đất cảng và xứ Đông, đồng thời giữ vị trí chiến lược quan trọng ở cửa ngõ phía đông bắc đất nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ (Ảnh: Đàm Thanh).

Trong các cuộc kháng chiến, Hải Phòng vừa là tuyến đầu chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, vừa là hậu phương quan trọng chi viện cho tiền tuyến. Ngày 20/11/1946, quân và dân Hải Phòng anh dũng đứng lên, mở đầu cuộc kháng chiến ở miền Bắc chống thực dân Pháp xâm lược.

Từ những ngày đầu chiến đấu bảo vệ thành phố cảng đến nhiệm vụ giữ vững các tuyến giao thông chiến lược, mở đường Hồ Chí Minh trên biển, chi viện cho tiền tuyến miền Nam, các thế hệ lực lượng vũ trang và nhân dân Hải Phòng đã thể hiện tinh thần kiên cường, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo.

Các lực lượng vừa chiến đấu bảo vệ địa bàn, vừa đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Qua những năm tháng gian khổ, truyền thống "Trung dũng - Quyết thắng" được hun đúc, trở thành niềm tự hào và nguồn sức mạnh tinh thần của lực lượng vũ trang thành phố.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Lực lượng vũ trang Hải Phòng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đạt nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Thành phố đi đầu trong tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Công tác xây dựng kết cấu hạ tầng và các công trình phòng thủ tại địa bàn chiến lược, khu vực biển, đảo cũng được chú trọng.

Lực lượng vũ trang thành phố thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Bộ Quốc phòng đã lựa chọn Hải Phòng làm điểm để các đơn vị, địa phương tham quan, học tập, rút kinh nghiệm.

Cùng với đó, thành phố có nhiều đổi mới trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; phát huy vai trò nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội và đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thực hiện, góp phần củng cố thế trận lòng dân, tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

Theo Phó Chủ tịch nước, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến, thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng vũ trang Hải Phòng, đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp thu sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước (Ảnh: Đàm Thanh).

Hải Phòng có thêm yêu cầu mới về quốc phòng, an ninh

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu, yêu cầu cao hơn, đòi hỏi tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, thực hiện tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát triển, nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đối với Hải Phòng, sau hợp nhất, thành phố đã phát huy nền tảng phát triển của hai địa phương trước đây, bước đầu khai thác tiềm năng, lợi thế của không gian phát triển mới và duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

Với vị trí chiến lược, vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng ở phía Bắc và không gian phát triển được mở rộng, Hải Phòng có thêm nhiều cơ hội phát triển, song cũng đứng trước những yêu cầu mới, cao hơn về bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phó Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Hải Phòng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường; chung sức xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, tăng cường đoàn kết quân dân, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển nhanh và bền vững.

Lực lượng vũ trang duyệt đội ngũ qua lễ đài tại Lễ kỷ niệm (Ảnh: Đàm Thanh).

Dịp này, Hải Phòng tổ chức duyệt đội ngũ, diễu hành quần chúng với sự tham gia của hơn 6.000 người thuộc các đơn vị quân đội, công an và các tầng lớp nhân dân thành phố.

Hoạt động nhằm biểu thị sức mạnh, khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang Hải Phòng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tuyên truyền truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng.