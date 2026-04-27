Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng (có hiệu lực từ 1/7) thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và ngăn chặn xung đột thông tin trên không gian mạng đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

Theo dự thảo, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Quốc phòng gồm Cục Bảo vệ an ninh Quân đội thuộc Tổng cục Chính trị và Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng.

Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân không được lợi dụng không gian mạng để tạo lập, đăng tải, phát tán thông tin xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định huy động lực lượng, phương tiện của các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin và các chuyên gia để thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong các trường hợp:

- Phòng ngừa, xử lý thông tin và hành vi sử dụng công nghệ thông tin, phương tiện điện tử xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng.

- Phòng, chống gián điệp mạng; bảo vệ thông tin bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh trên không gian mạng; phát hiện, ngăn chặn và xử lý phần mềm độc hại; phòng, chống khủng bố mạng.

- Phòng ngừa, xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng; đấu tranh bảo vệ an ninh mạng; ngăn chặn xung đột thông tin trên không gian mạng; phục vụ triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh mạng theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân không được lợi dụng không gian mạng để tạo lập, đăng tải, chia sẻ, phát tán thông tin xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng thời không sử dụng công nghệ thông tin, phương tiện điện tử, trí tuệ nhân tạo (AI), phần mềm, công cụ kỹ thuật để giả mạo, xuyên tạc, lừa đảo, kích động, dụ dỗ, xúi giục, hướng dẫn hoặc tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật.

Dự thảo nêu rõ tổ chức, cá nhân thực hiện yêu cầu gỡ bỏ, cải chính, chấm dứt phát tán thông tin và cung cấp thông tin, dữ liệu liên quan khi có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Quốc phòng.

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ gỡ bỏ không quá 12 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu, trường hợp khẩn cấp thực hiện trong không quá 1 giờ.

Người quản trị, điều hành hội, nhóm, kênh, trang, tài khoản trên không gian mạng theo pháp luật về an ninh mạng và pháp luật có liên quan; phối hợp, thực hiện theo yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Quốc phòng trong xử lý thông tin và hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

“Gỡ bỏ thông tin vi phạm; cung cấp thông tin, dữ liệu liên quan đến hội, nhóm, kênh, trang, tài khoản do mình quản lý. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật theo quy định của pháp luật để ngăn chặn việc lan truyền, đăng tải lại nội dung vi phạm. Không xóa dấu vết, tiêu hủy dữ liệu hoặc cản trở hoạt động xác minh, điều tra”, dự thảo nêu rõ.

Bộ Quốc phòng chủ trì chặn lọc, khắc phục và loại trừ xung đột thông tin trên không gian mạng có liên quan đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, chức năng, nhiệm vụ của Bộ. Bộ này phối hợp với Bộ Công an trong các vụ việc có liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Trong khi đó, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng hướng dẫn, điều phối kỹ thuật và yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet thực hiện các biện pháp chặn lọc, loại trừ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Cũng theo dự thảo, cơ quan, tổ chức, cá nhân phải ngăn chặn các hành động gây nguy cơ xung đột thông tin trên không gian mạng có nguồn gốc từ hệ thống thông tin của mình và hợp tác xác định nguồn gốc xung đột, khắc phục hậu quả xung đột thông tin trên không gian mạng.