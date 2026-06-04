Lửa liên tục xuất hiện trên nền sân bê tông giữa trời nắng ở Sơn La

Từ ngày 25/5 đến nay, tại gia đình ông Lò Văn Mi (bản Ngùa, xã Yên Châu, tỉnh Sơn La) liên tiếp ghi nhận hiện tượng các đốm lửa phát sinh trên nền bê tông.

Ngọn lửa kèm khói trắng và tàn màu vàng thường xuất hiện vào giữa trưa hoặc đầu giờ chiều khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao.

Hiện tượng bất thường này đã khiến gia đình lo lắng; nhiều người dân trong khu vực hiếu kỳ kéo đến xem.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Yên Châu đã thành lập đoàn công tác xuống hiện trường kiểm tra, nắm tình hình, đồng thời tuyên truyền, ổn định tâm lý người dân.

Đốm lửa phát sinh trên nền sân bê tông ở Sơn La (Ảnh: Cắt từ clip).

Khu vực xuất hiện hiện tượng lạ đã được khoanh vùng, rào chắn, hạn chế người dân đi lại để bảo đảm an toàn. Chính quyền địa phương cũng đã báo cáo các cơ quan chuyên môn của tỉnh để kiểm tra, xác định nguyên nhân và có biện pháp xử lý dứt điểm.

Được biết, lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo, giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh về hiện tượng cháy bất thường tại bản Ngùa; báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất giải pháp khắc phục trước ngày 10/6.